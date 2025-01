El nuevo año trae una gran noticia para los fans de PlayStation: los juegos mensuales de enero en PlayStation Plus ya están aquí, y prometen horas de entretenimiento para todos los gustos.

Desde enfrentarte a una Liga de la Justicia corrompida en Suicide Squad: Kill the Justice League, hasta revivir la adrenalina de las persecuciones en Need for Speed Hot Pursuit Remastered o explorar los misterios de la existencia en The Stanley Parable: Ultra Deluxe, esta selección no solo da inicio a 2025 con fuerza, sino que marca un excelente comienzo para los gamers.

Además de estos títulos, las primeras señales de la esperada PlayStation 6 comienzan a aparecer en el horizonte. Aunque aún faltan algunos años para su lanzamiento, las declaraciones de Sony dan una idea de lo que los jugadores pueden esperar en el futuro. Aquí te contamos todo sobre los juegos mensuales de enero y las emocionantes novedades que se avecinan en el mundo de PlayStation. Los juegos de PlayStation Plus para enero 2025 Suicide Squad: Kill the Justice League | PS5 ¿Qué pasaría si los héroes más grandes de DC se convirtieran en la amenaza más peligrosa? Esa es la premisa de este juego desarrollado por Rocksteady Studios, los creadores de la aclamada serie Batman: Arkham. En esta aventura de acción en tercera persona, los jugadores toman el control del Escuadrón Suicida: Harley Quinn, Deadshot, King Shark y Capitan Boomerang. Cada personaje tiene habilidades únicas que te permitirán enfrentarte a una Liga de la Justicia controlada por una fuerza alienígena, todo mientras lidias con explosivos implantados en sus cabezas que pueden detonar si intentan desertar. La experiencia puede disfrutarse en solitario o en modo cooperativo, y la ciudad de Metropolis sirve como un vibrante mundo abierto lleno de peligros y oportunidades para causar estragos.

Need for Speed Hot Pursuit Remastered | PS4 Este clásico de las carreras regresa con una versión remasterizada que mejora visualmente el título original de Criterion Games. Hot Pursuit Remastered te permite elegir entre ser un corredor que desafía a la ley o un oficial que persigue a los delincuentes con todo su arsenal táctico. El juego cuenta con resolución mejorada, contenido adicional y el innovador sistema Autolog, que permite competir de manera asíncrona con amigos en diferentes plataformas. Si te gusta la velocidad, este título es perfecto para ti.

The Stanley Parable: Ultra Deluxe | PS4 y PS5 Para los amantes de las experiencias narrativas únicas, este juego independiente es un imprescindible. La versión Ultra Deluxe amplía el mundo del original de 2013 con nuevas historias, secretos y opciones que enriquecen la experiencia. El juego sigue al protagonista, Stanley, mientras intenta descifrar el misterio detrás de su oficina vacía. Con una narrativa no lineal y un narrador que comenta (y a veces cuestiona) tus decisiones, esta aventura reflexiva combina humor, crítica social y un diseño inteligente.

La PlayStation 6 ya tiene fecha de lanzamiento Mientras los jugadores disfrutan de las ofertas actuales de PlayStation, Sony ya está pensando en el futuro. Las primeras declaraciones de Hideaki Nishino, vicepresidente de Sony Interactive Entertainment, han dejado entrever que la próxima generación de consolas, la PlayStation 6 (PS6), podría llegar entre 2027 y 2028. Siguiendo el patrón de ciclos de vida de ocho años, la PS6 promete revolucionar la industria con tecnologías de vanguardia. Mark Cerny, arquitecto principal de PlayStation, adelantó que la consola está siendo desarrollada bajo el proyecto “Amethyst”, en colaboración con AMD. Algunas de las posibles características incluyen: Gráficos hiperrealistas gracias a un trazado de rayos avanzado.

gracias a un trazado de rayos avanzado. Integración de aprendizaje automático , que permitiría crear mundos dinámicos que respondan de forma más natural a las acciones del jugador.

, que permitiría crear mundos dinámicos que respondan de forma más natural a las acciones del jugador. Compatibilidad con tecnología en la nube, aunque Sony reafirmó su compromiso con las consolas físicas como eje principal de su estrategia.