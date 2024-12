¿Eres un apasionado de los videojuegos y estás buscando una oportunidad para disfrutar de PlayStation Plus Deluxe sin costo alguno? ¡Tenemos grandes noticias para ti! Sony está celebrando el 30.° aniversario de PlayStation con un sorteo que podría cambiar tu experiencia de juego para siempre.

La compañía regalará suscripciones de 30 meses a PlayStation Plus Deluxe a jugadores de países seleccionados. Aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas esta increíble oportunidad.

¿Cómo participar en el sorteo?

El sorteo se llevará a cabo del 10 al 23 de diciembre. Para participar, los interesados deberán adquirir una suscripción a PlayStation Plus Deluxe y jugar cualquier título del catálogo de clásicos que ofrece el servicio. Si ya tienes una suscripción activa, simplemente disfruta de algún juego clásico para entrar en el sorteo.

Cada jugador podrá participar una sola vez con su cuenta, y los ganadores serán notificados días después de concluido el concurso.

El sorteo está abierto a jugadores de los siguientes países: México, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Alemania, Australia, Austria, Chipre, Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Portugal, República Checa, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Reino Unido, Taiwán, Singapur, Corea, Malasia y Hong Kong.

Juegos de diciembre en PlayStation Plus

Además del sorteo, Sony ha revelado los juegos que llegarán a PlayStation Plus en diciembre. Los suscriptores podrán descargar It Takes Two, Aliens: Dark Descent y Temtem a partir del 3 de diciembre. También se han confirmado títulos clásicos como Sly 2: Band of Thieves, Sly 3: Honor Among Thieves y Jak and Daxter: The Precursor Legacy.

It Takes Two | PS4, PS5

It Takes Two es una aventura de plataforma revolucionaria creada exclusivamente para el modo cooperativo. Juega como la pareja en problemas de Cody y May, dos seres humanos que se convirtieron en muñecas debido a un hechizo mágico. Juntos, atrapados en un mundo fantástico, se enfrentan al desafío de salvar su relación fracturada.

Aliens: Dark Descent | PS4, PS5 Aliens: Dark Descent es un juego de estrategia de combate en tiempo real en el que tendrás que comandar un grupo de marinos coloniales expertos para detener un aterrador brote de Xenomorphs en Moon Lethe. Dirige a tus soldados contra los emblemáticos Xenomorfos y una gran cantidad de espantosas criaturas nuevas en la franquicia Alien.

Temtem | PS5 Temtem te permite convertirte en un entrenador de Temtem, explorar las seis islas del archipiélago Airborne, descubrir nuevas especies y hacer buenos amigos en el camino. Atrapa nuevos Temtems en las islas flotantes de Omninesia, combate contra otros entrenadores y vence al molesto Clan Belsoto para convertirte en el entrenador de Temtem supremo.