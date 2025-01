¡La espera terminó! Después de un montón de rumores, memes y hasta filtraciones de accesorios, Nintendo finalmente ha confirmado la llegada de su nueva consola: la Nintendo Switch 2.

El anuncio llegó como un bombazo a través de un video oficial que nos dio una probadita de lo que viene. Y sí, pinta muy bien.

El precio: ¿cuánto tendremos que ahorrar?

Aunque Nintendo ha confirmado el precio oficial de su nuevo juguete, pero los rumores apuntan a que costará alrededor de 300 dólares (cerca de $1'296.102). Así que, si estás pensando tener una, ya puedes empezar a ahorrar desde hoy.

Juegos que nos emocionan

Hablemos de lo que realmente importa: los juegos. En el video de presentación, vimos un adelanto de lo que parece ser Mario Kart 9, algo que los fans llevan pidiendo por años.

También se espera que lleguen nuevos juegos de las franquicias más populares como: Super Mario, Pokémon y The Legend of Zelda. De hecho, en la Gamescom, algunas desarrolladoras ya vieron una versión mejorada de Breath of the Wild adaptada a la nueva consola.

Y no solo eso. Ubisoft confirmó que el lanzamiento de Mario + Rabbids: Sparks of Hope está pensado para la Switch 2, mientras que Microsoft dejó entrever que Call of Duty podría estar en camino. Todo indica que tendremos un mix de clásicos y novedades para todos los gustos.