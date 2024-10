Octubre viene cargado con un montón de juegos increíbles para Xbox Game Pass que te mantendrán pegado a la pantalla. Desde deportes hasta combates de kung fu y terror psicológico, hay opciones para todos. Si no viste las sorpresas del Tokyo Game Show, no te preocupes, te tenemos cubierto. Aquí te contamos los lanzamientos más recientes y te dejamos unos tips para sacarle el máximo jugo a tu suscripción de Game Pass.

¡Lo que se viene en Game Pass para octubre de 2024!

MLB The Show 24

¿Te va el béisbol? Entonces este juego es para ti. MLB The Show 24 te pone en los zapatos de las leyendas del deporte para que vivas momentos épicos y decidas el destino de cada partido. ¿Serás capaz de dominar el espectáculo? ¡Lánzate al diamante y descúbrelo!

Open Roads

Si te gustan las aventuras con historias profundas, Open Roads te llevará en un viaje emocionante. Tess y su mamá no siempre se han llevado bien, pero están a punto de descubrir secretos familiares mientras recorren la carretera. Es perfecto si buscas una narrativa que te atrape de principio a fin.

Sifu

¿Fan del kung fu? Entonces no te puedes perder Sifu. Este juego de lucha en tercera persona te hará sentir como un verdadero maestro de artes marciales, con peleas coreografiadas que parecen de película. Cada derrota te hace más viejo, así que no solo es cuestión de fuerza, ¡la estrategia es clave!

Inscryption

¿Un juego de cartas oscuro con toques de terror psicológico? Inscryption mezcla construcción de mazos, puzles y una historia perturbadora que te mantendrá al borde de tu asiento. Si te va lo retorcido y misterioso, este juego te va a volar la mente.

Tips para sacarle todo el jugo a tu suscripción de Game Pass

1. Juega en donde quieras

Game Pass es increíble porque no importa si tienes consola o PC, ¡puedes jugar en ambas! Y si quieres probar algo nuevo sin instalar nada, usa el juego en la nube para ahorrarte espacio en el disco. ¿Qué más puedes pedir?

2. Explora lo indie y lo oculto

A veces los mejores juegos no son los más grandes. Mad Streets, por ejemplo, es un juego de peleas basado en la física que te hará reír a carcajadas mientras das golpes a tus amigos. Y si prefieres los puzles, All You Need Is Help es un juego cooperativo perfecto para compartir con amigos o familia. No te quedes solo con los juegos mainstream, ¡explora y descubre!

3. Aprovecha el descuento de miembro

Si te enamoraste de un juego y no quieres perderlo cuando salga del catálogo de Game Pass, recuerda que tienes un 20% de descuento para comprarlo. Así que si Everspace 2 o F1 Manager 2023 están en tu lista de pendientes, ¡es el momento de pillarlos!

4. No te olvides de los perks

Si tienes Game Pass Ultimate, no solo tienes acceso a juegos, ¡también a perks exclusivos! Por ejemplo, el MVP Pack de MultiVersus o el Welcome Pack de EA Sports FC 25. Esas recompensas te dan extras que mejoran tu experiencia y te hacen destacar entre los demás.

Juegos que se van, pero aún tienes tiempo

Algunos títulos se van pronto, como Scorn y Dyson Sphere Program, pero todavía tienes tiempo de jugarlos o comprarlos con descuento. Si te gustan los juegos de exploración o los misterios, ¡échales un vistazo antes de que desaparezcan!