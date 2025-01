Si eres de los que vive pegado a WhatsApp, prepárate porque tenemos noticias que te van a encantar. Con el inicio del nuevo año, la app ha empezado a moverse para seguir siendo una de las plataformas de mensajería más innovadoras del mundo.

El 2025 ha empezado y la popular plataforma ya está preparando un arsenal de nuevas funciones que prometen hacer tu vida mucho más fácil. Desde efectos visuales que harán volar tu imaginación hasta herramientas de soporte. Así que, si te preguntas qué traerá el futuro para tu WhatsApp, aquí te damos un adelanto de todo lo que viene.

¿Qué novedades prepara WhatsApp para ti en el 2025?

Realidad aumentada y cámara

Primero, ¿quieres hacer que tus selfies y videos sean la envidia de todos? WhatsApp está experimentando con unos efectos de realidad aumentada que podrían transformar tu experiencia dentro de la app.

En la versión beta para iOS 24.25.93, vas a encontrar un ícono de varita mágica que te abre un mundo de fondos personalizables y filtros llamativos para tus fotos y videos. Además, hay un "Modo de retoque" para esos días que necesitas verte un poco mejor, y un "Modo de baja luz" para que tus fotos nocturnas salgan perfectas.

La idea es que no uses otras apps para tomar y compartir fotos geniales en tus chats.

Soporte humano desde la web

¿Cansado de no tener con quién hablar cuando WhatsApp falla o para resolver una duda? Bueno, la app lanzará la opción llamada "Chat with Us", una función que te conecta directamente con un asesor humano para resolver tus problemas.

Desde la versión web, podrás acceder a este soporte, y si el chatbot no te resuelve, un agente humano te dará una ayuda efectiva. Ya no tendrás que esperar eternamente para que alguien te conteste, y lo mejor es que la IA también se está integrando para dar respuestas rápidas y personalizadas antes de pasarte con un humano, si es necesario.

Recupera tus chats perdidos

¿Se te han borrado chats importantes alguna vez? WhatsApp está pensando en todos nosotros con una nueva función para recuperar esos historiales de chats desaparecidos. La idea es que puedas pedirle a tus contactos una copia de los mensajes que has compartido.

Para que sea seguro, se usa un código de seis dígitos para verificar la identidad de ambos usuarios, asegurando que nadie más vea tus conversaciones. Esta función te devolverá todos los mensajes, fotos, videos y hasta las notas de voz, recuperando tu historial como si nada hubiera pasado.

Debes tener en cuenta que, mientras se realiza la recuperación de los chats, la conversación se pausa para evitar líos, y si se alarga, se crea un grupo temporal para seguir hablando.

Más 'regalos' en desarrollo

WhatsApp no se detiene ahí. También están probando un acceso directo a Meta AI desde la pestaña de chats, lo cual podría hacer tu vida más fácil o divertida, según cómo lo uses.

Como si no fuera suficiente, para los negocios pequeños, hay mejoras en cómo la IA puede manejar consultas, recomendaciones y hasta el inventario, todo automáticamente. Además, la función de búsqueda inversa de imágenes en la versión web va a ayudarte a no caer en imágenes falsas, identificando si una foto ha sido manipulada o no.

Recuerda que todos estos beneficios son exclusivos para la versión beta de WhatsApp, por lo solo pueden ser empleadas por usuarios beta tester.

Cómo tener WhatsApp beta en tu celular

Si estás ansioso por probar estas novedades antes que nadie, aquí te explicamos cómo convertirte en un beta tester de WhatsApp:

Android: Ve a la Google Play Store, busca "WhatsApp" y desplázate hasta encontrar la opción "Unirse al programa beta". Una vez que te unas, recibirás una actualización para instalar la versión beta. Si no ves la opción, puedes buscar "WhatsApp Beta" en la tienda y unirte al programa desde ahí. Después de eso, actualiza la app manualmente o espera a que se actualice automáticamente.

iOS: La cosa es un poco más complicada aquí. Necesitas inscribirte en el TestFlight de Apple para probar la versión beta de WhatsApp. Para esto, puedes buscar en Google "WhatsApp beta iOS" y encontrar enlaces oficiales donde podrás solicitar acceso. WhatsApp te enviará un enlace de invitación a TestFlight si hay espacios disponibles. Una vez que te acepten, recibirás la versión beta para instalarla.