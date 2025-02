Desde que Obsidian Entertainment anunció Avowed, la comunidad gamer puso el radar sobre este juego. No era para menos: hablamos del estudio detrás de títulos icónicos como Fallout: New Vegas, The Outer Worlds y Pillars of Eternity.

Desde el primer tráiler, quedó claro que Avowed quería ser el nuevo gran RPG en primera persona, con un enfoque en la narrativa, decisiones con peso y un mundo vibrante por explorar. Pero ahora que ya está en nuestras manos, la pregunta clave es: ¿realmente está a la altura de las expectativas o se quedó en un "casi lo logramos"?

Aquí te traemos una reseña a fondo con lo mejor, lo peor y si realmente vale la pena adentrarse en Living Lands.

Un mundo vivo donde cada decisión cuenta Si hay algo en lo que Obsidian ha demostrado ser experta, es en la construcción de mundos llenos de historia y con una narrativa rica en detalles. Avowed nos lleva a Living Lands, una región dentro del universo de Pillars of Eternity, donde la política, la magia y el peligro se entrelazan. Este territorio salvaje y misterioso no es solo un escenario bonito; aquí cada decisión que tomamos tiene un impacto real. Desde la forma en que tratamos a las facciones hasta las alianzas que elegimos, el juego nos obliga a pensar antes de actuar. El nivel de inmersión es altísimo porque: Cada facción tiene motivaciones y conflictos únicos.

Las misiones se pueden resolver de diferentes formas.

