¡Arranca 2025 con todo! Microsoft lo ha hecho otra vez: su evento Xbox Developer Direct nos dejó a todos con la boca abierta. Este showcase no solo fue una ventana a lo que nos espera en el mundo del gaming, sino también un recordatorio del compromiso de Xbox por ofrecer experiencias únicas y accesibles para todos.

Desde grandes regresos hasta novedades emocionantes, cada anuncio brilló con luz propia.

Si eres fanático de los videojuegos, este evento fue como Navidad adelantada. Microsoft demostró que su estrategia centrada en Game Pass sigue siendo un éxito rotundo, asegurando que los mejores títulos estén al alcance de todos. Aquí te contamos lo mejor del evento para que no te pierdas ninguno de los detalles.

Si eres fan de los juegos llenos de acción y caos, ¡prepara tu control! DOOM: The Dark Ages es la nueva joya de Bethesda que nos lleva a un mundo de fantasía oscura. Olvídate de las estaciones espaciales y prepárate para enfrentarte a demonios montando dragones y usando robots gigantes. Sí, leíste bien: dragones y robots .

¿Pensaste que Ryu Hayabusa se había retirado? Pues no, el maestro ninja está de vuelta con Ninja Gaiden 4 . Después de 13 años sin una entrega principal, este juego promete combates rápidos, ninjutsu espectacular y visuales que te dejarán flipando.

Lo mejor: ya está disponible en Game Pass . Si no has jugado este clásico, ahora es el momento perfecto para hacerlo.

Como si no fuera suficiente con el anuncio de Ninja Gaiden 4, Microsoft nos sorprendió con Ninja Gaiden 2 Black . Este remaster trae de vuelta uno de los mejores juegos de acción, ahora mejorado con Unreal Engine 5 . Además, incluye un nuevo modo de dificultad llamado "Senda del Héroe" para que no te desesperes (tanto).

Por otro lado, South of Midnight nos lleva al sureste de Estados Unidos en una historia llena de folklore, acción y una narrativa emocional. Este juego exclusivo para Xbox Series X/S y PC saldrá el 8 de abril de 2025 . Ambos estarán disponibles en Game Pass , así que ya sabes dónde jugarlos.

No todo fue acción y nostalgia. El evento también presentó juegos nuevos que pintan espectaculares. Clair Obscur: Expedition 33 , un RPG de fantasía inspirado en la Belle Époque , llega el 24 de abril de 2025 . Con un estilo visual precioso y combates por turnos, promete ser uno de los mejores RPGs del año.

Game Pass sigue siendo el rey

¿Todavía no tienes Game Pass? Este evento dejó claro que es el servicio definitivo para cualquier gamer. Juegos como DOOM: The Dark Ages, Ninja Gaiden 4, South of Midnight y muchos más estarán disponibles desde el día uno, sin coste adicional. ¡Es una locura!

Game Pass no solo te da acceso a juegos nuevos, sino también a joyas clásicas como Ninja Gaiden 2 Black, todo en un solo lugar. Si eres fan de Xbox o juegas en PC, este servicio es imprescindible.