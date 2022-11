Al parecer Laura Bozzo estaría enfocándose en un nuevo proyecto y por eso compartió estas fotografías en las que se le ve con 30 años menos, gracias a una buena producción de maquillaje y peinado.

"Finalmente, con mi equipo de maquillaje y peinado. Daniel y Héctor me encantan. El regreso de la momia reinventará", comentó.

Luego de ver el nuevo look de la recordada 'Señorita Laura' muchos internautas dejaron su opinión en la publicación, aunque la presentadora aclaró que todo es gracias a un equipo de belleza, muchos creen que ya está abusando de los retoquitos digitales.

"Laura, no es hate, pero nos fijamos en ‘La casa de los famosos’ y no te veías así", "tienes más filtros que una piscina olímpica", "No creo que sea filtro. Un buen maquillador logra eso y más", "con respeto, señorita Laura, no se abuse de los filtros, su rostro está muy editado", se lee en los comentarios.

A pesar del rechazo de algunos, Bozzo sigue triunfando y actualmente hace parte de los integrantes del programa 'La mesa caliente' de Telemundo, donde expresa sus opiniones y secretos.