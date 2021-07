"Siempre te seré infiel": novio mete la pata en plena lectura de votos y se hace viral

Todos, hasta el propio sacerdote que conducía la ceremonia, no pudieron aguatar la risa por cuenta de la frase.

“ Siempre te seré infiel ”, dijo el novio en pleno altar y frente a su novia, el cura, la familia y amigos que no pasaron por alto ese pequeño desliz del hombre.

La novia reacciona a promesa de serle “infiel” por siempre

Pero como de lo que trataba era de pasar igualmente en familia y hasta sacarle el lado chistoso a los nervios del novio, la novia no dudó en hacer un comentario que provocó risa entre todos.

Ella –casi de inmediato al escucha que le sería infiel– le manifestó entre risas al sacerdote que ya no quería casarse. “Ya no quiero padre, me voy”, dijo la mujer en medio de un ataque de risa.

Como era de esperarse, todos los presentes tomaron el comentario de la mujer con mucha jocosidad y risa.