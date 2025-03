La música de Shakira no pudo faltar en Chile, a pesar de que su esperado concierto fue cancelado. La barranquillera, conmovida por el cariño de sus seguidores, decidió salir a las afueras del hotel donde se hospeda y regalarles un mini concierto.

Con vallas de seguridad separándola de la multitud, la artista y su equipo musical, encabezado por el baterista Brendan Buckley, interpretaron Antología, uno de sus temas más emotivos. Entre lágrimas, gritos y aplausos, los fanáticos corearon sus icónicas canciones, creando un momento inolvidable.

“Estoy nostálgica por la cancelación del concierto en Chile, pero espero volver pronto para darles el show que se merecen”, expresó Shakira con evidente emoción.

Lea también: Afectados por cancelación de concierto de Shakira recibirán un dinero extra: no solo lo de las boletas

¿Por qué cancelaron el concierto de Shakira en Chile?

La cancelación de su presentación en Santiago no fue una decisión planeada. A pesar de la gran expectativa de sus fans, problemas logísticos con la locación llevaron a que el evento no pudiera realizarse. Esta no es la primera vez que algo similar sucede en la gira Las Mujeres Ya No Lloran. En Colombia, su país natal, también hubo cancelaciones. Los dos conciertos que estaban programados en Medellín para el 24 de febrero fueron cancelados debido a complicaciones con el lugar del evento.

Le puede interesar: Shakira: cancelan concierto de la barranquillera: 'Se me sale de las manos'

Shakira promete regresar con un gran show

A pesar de los inconvenientes, Shakira dejó claro que su amor por Chile y por sus seguidores sigue intacto. Su gesto de cantarles desde el hotel reafirma su compromiso con su público, y su promesa de regresar pronto mantiene viva la esperanza de miles de fans que esperan verla brillar en el escenario como solo ella sabe hacerlo.

Más noticias: Shakira se despidió de Colombia con el corazón lleno y confirmó concierto en Medellín