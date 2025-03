Luego de una serie de conciertos inolvidables en Barranquilla y Bogotá, Shakira cerró su paso por su tierra natal con un emotivo mensaje de agradecimiento para sus seguidores. La cantante barranquillera expresó su felicidad por el reencuentro con su público y dejó abierta la puerta para un futuro regreso a los escenarios colombianos.

Más noticias: Bogotá tembló con Shakira: “Aquí se abrió mi intelecto. Aquí se empezaron a realizar mis sueños, y aquí produje mi álbum Pies Descalzos”

A través de un audio compartido en su canal de WhatsApp en la madrugada del 28 de febrero, la artista confesó que se iba con el alma llena tras haber visto a sus fans disfrutar de cada espectáculo. "Hoy fue nuestra última noche en Bogotá, y estoy conmovida por todo el amor recibido. Verlos cantar, saltar, llorar y bailar hizo que todo el esfuerzo valiera la pena", comentó Shakira.

La intérprete de Hips Don't Lie también destacó el arduo trabajo que implicó cada presentación, señalando que las largas jornadas de ensayos y el esfuerzo físico y mental fueron insignificantes en comparación con la satisfacción de hacer felices a sus seguidores. "Noches sin dormir, ensayos interminables… todo valió la pena porque ustedes lo merecen", agregó con emoción.

Esta gira no solo fue especial por sus conciertos, sino también porque permitió a Shakira reconectarse con sus raíces como nunca antes. La artista pasó más tiempo en su país, disfrutó del Carnaval de Barranquilla, recorrió su ciudad natal y fue vista en restaurantes y lugares emblemáticos de Colombia, generando aún más cercanía con sus fanáticos.

Lea también: Shakira fue vista en plena Zona T: así disfruta su estadía en Bogotá

Sin embargo, despedirse no fue fácil para la artista, quien confesó que, aunque se sentía plena, no quería marcharse. "Me voy con ganas de volver. Estoy sensible porque han sido noches inolvidables", dijo entre risas, dejando en claro su intención de regresar pronto a los escenarios colombianos.

Antes de finalizar, Shakira envió un mensaje especial a sus seguidores de Medellín, ciudad que quedó fuera de la gira debido a problemas logísticos. "Te debo el show más especial de mi vida, Medellín. Estaré muy pronto con ustedes", prometió, dejando a sus fans con la esperanza de una nueva fecha en la capital antioqueña.