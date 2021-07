Netflix: Estrenos que aterrizan para agosto de 2021

Aunque los encuentros con extraterrestres nunca se tomaron del todo en serio , muchas personas creen que la existencia de ovnis no es solo una posibilidad, sino un hecho.

Por siempre jamás (13/8/2021)

Han pasado diez años desde que un hombre perdió a las dos personas que más amaba. Ahora se ve sumergido en otro turbulento misterio tras la repentina desaparición de su novia.

Remodelaciones de moteles (25/8/2021)

Dos empresarios hoteleros buscan expandir su imperio con la renovación de un viejo motel en Ontario. Esta tarea la harán justo cuando azota la pandemia de Covid‑19.

De chatarras a carrazos: Temporada 3 (4/8/2021)

La fama del Taller Gotham sigue en ascenso y Mark expande su estrategia de negocios tratando de atraer clientes con grandes ideas y bolsillos aún más grandes.

Es mío (14/8/2021)

Atrapadas en una vida de lujos llena de secretos y mentiras, dos mujeres de una poderosa familia buscan derribar los obstáculos que se interponen en su felicidad.

Pecados capitales: Temporada 1 (27/8/2021)

Un multimillonario finge que murió y obliga a sus familiares a vivir juntos en su mansión durante un año para evaluar quién es digno de heredar su fortuna.

Keeping Up with the Kardashians: Temporada 5 (17/8/2021)

Khloé y el astro del básquetbol Lamar Odom celebran su primer aniversario, mientras Kourtney y Scott intentan tener otro bebé.

The Real Housewives of Beverly Hills: Temporada 5 (17/8/2021)

Estas amigas y rivales —sin Carlton ni Joyce— regresan para otra temporada de copas, peleas y muchísimo glamur en Beverly Hills, la cima del drama.

Películas

El stand de los besos 3 (11/8/2021)

Decidida a vivir al máximo su último verano antes de la universidad, Elle planea su lista de deseos mientras lidia con todo lo que le espera con Noah y Lee.

Él es así (27/8/2021)

En esta versión de la peli Ella es así (1999), una influencer acepta un desafío: convertir en rey del baile de graduación al chico solitario del colegio.

Vivo (6/8/2021)

Un kinkajú que adora la música se embarca en un viaje de La Habana a Miami para cumplir su destino y entregar una canción de amor de parte de un viejo amigo.

La nube (6/8/2021)

Una madre soltera cría saltamontes comestibles por su alto contenido proteico, pero tiene problemas para que se reproduzcan. Hasta que descubre que les gusta la sangre.

Mira además: HBO MAX: Confirman la tercera temporada de ‘El jardín de bronce’

Beckett (13/8/2021)

Después de un accidente automovilístico en Grecia, un turista estadounidense queda atrapado en una intricada conspiración política que pone en peligro su vida.

El quinto set (27/8/2021)

Un jugador de tenis profesional regresa al abierto de Francia después de una mala racha para demostrarles a todos —especialmente, a sí mismo— que todavía está vigente.

Puedes leer: Un brote de covid detiene rodaje de la precuela de "Game of Thrones"

Sweet Girl (20/8/2021)

Asolado por el asesinato de su esposa, un hombre (Jason Momoa) busca venganza mientras protege a la única familia que le queda: su hija.