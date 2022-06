Isabella Santiago se rajó y le dieron delantal negro en MasterChef por carne cruda

La actriz indicó que la carne estaría en punto medio, pero en realidad estaba cruda, pagó el error llevándose delantal negro.

MasterChef Celebrity en este reto creativo les dio la oportunidad a los anteriores ganadores, Corozo y Tatán Mejía , de decidir si querían o no cocinar, sin embargo, pondrían en riesgo el delantal blanco que ya portaban; por lo que ambos decidieron no participar.

En esta ocasión los famosos debían cocinar sin utilizar ningún medio graso, es decir no tenían aceite ni mantequilla, además, no tenían a su disposición varias ollas, sino que disponían una sola.

Estiwar G preparó un plato con pollo muy bien emplatado, en salsa de champiñones con unas laminitas de maíz y queso. Para Zubiría su preparación estuvo excelente.