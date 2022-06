Fue por un dolor de dedo en el pie y se enteró que le quedaban 4 días de vida

Una visita al médico podría salvarte la vida. ¡Aplica en cualquier situación!

Richard Bernstein es un hombre de 62 años que vive en New Jersey y aunque llevaba una vida realmente tranquila, un día, un dolor en un dedo del pie irrumpió su cotidianidad.

Preocupado por la insistente molestia en su pie, Richard Bernstein decidió ir a donde un podólogo, profesional que trata enfermedades de los pies. Durante su consulta, el médico le hizo saber que no había nada de qué preocuparse, y lo envió de regreso a casa con la recomendación de guardar reposo, ¿una respuesta que muchos hemos escuchado?

Te puede interesar: Luisa Fernanda W más empoderada que nunca: se siente una embarazada sexy

El dolor que inicialmente fue en el dedo del pie, rápidamente se extendió al tobillo, razón por la que Richard decidió buscar una segunda opinión médica. Esa vez, fue un médico deportivo al que acudió el preocupado hombre, pero nuevamente no encontró una respuesta a su inquietud, sin embargo, en aquella ocasión el temor se apoderó de su cuerpo.

Los días fueron pasando y Richard notó como toda su pierna de un momento para otro empezó a inflamarse, por aún más asustado fue de urgencia a donde un médico general. Viendo la extrañeza del asunto, el profesional lo envió con el urólogo y por suerte allí encontraron la respuesta a dicho padecimiento.

Al llegar los resultados, el doctor Michael Grasso, director de urología del Hospital Phelps, le dio la escalofriante noticia a Richard Bernstein de que le quedaban solo cuatro días de vida, esto porque tenía un tumor canceroso en el riñón y además un trombo tumoral, el cual creció por medio de la vena renal y llenaba la vena cava, (vena principal que drena al corazón), según explicó el medio internacional.

"Me dijo que me quedaban cuatro días de vida", dijo Richard Bernstein al diario New York Post.

Lee también: A Anuel se le cruzan los cables y nombra a Karol G en vez de Yailin

Con dicho parte médico, Richard fue sometido de inmediato a una intervención quirúrgica que duró cerca de 12 horas, y en la cual le extirparon el tumor de casi 2.5 libras, un riñón y además le hicieron un bypass coronario, el cual es un procedimiento que "abre" camino en una arteria que está bloqueada o tapada.

Por suerte, ahora Richard Bernstein ya está fuera de peligro y como experiencia de vida le dice a otras personas que cualquier dolor es igual de importante.