Crece la controversia por la solicitud de Coljuegos a la Policía Nacional y a Meta de cerrar varias cuentas de influenciadores, entre ellas las de Yeferson Cossio, La Liendra y Epa Colombia.

La Mega realizó una encuesta preguntando qué cuenta salvarían, y la mayoría votó por la de Epa Colombia. Esto refleja que la creadora de contenido ha logrado ganarse el aprecio de la audiencia, ya que genera empleo y utiliza las redes sociales como herramienta de trabajo. El cierre de sus cuentas podría perjudicarla.

Cuando Epa se enteró de que su nombre figuraba en la lista, declaró: “Te voy a explicar para que no me compares con La Liendra ni con Yeferson Cossio. Ellos hacen apuestas y afectan a muchas más personas (...) No quiero que me compares con ellos. Yo tengo una empresa de keratinas, y todo lo que he logrado ha sido gracias a ellas. Me han investigado incluso más allá de lo esperado”, comentó Barrera.

“Cada diciembre saco un combo, el combo relámpago. Mis clientas siempre me dicen que lo compran mucho y que debería regalarles algo. El año pasado regalé un carro. ¿Y cuál fue mi error? No haberle pagado a Coljuegos el 20 % del valor del carro”, añadió la influencer.