Salir de paseo con tu gato: así lo puedes acostumbrar a que lleve arnés

Pero no es que no se pueda o no se dejen, lo que ocurre comúnmente es que no estamos acostumbrados a sacarlos, ni acostumbramos a nuestras mascotas a tener el arnés o a sacarlos cuando salimos a dar un paseo.

Lo más importante es que habituemos a nuestro gato a usar el arnés o correa, tratar de perseguirlo por toda la casa para ponérselo, no hará más que el efecto contrario y terminará asociando el arnés con algo malo y estresante.

Primeramente y más importante presentarle el arnés, solo dejar que lo huela y darle un poco de comida húmeda o de la galletica que más disfrute.

Seguidamente, colocarle el arnés encima, sin abrocharlo, solo que sienta que hay algo en su lomo, no olvides premiarlo por dejarse sobreponer la correa.