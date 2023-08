Reality Los 50: Manelyk regresó y a más de uno no le cayó bien ¡Llegó en helicóptero!

Manelyk González regresó con toda al reality 'Los 50'

La mexicana se enojó bastante, porque dijo que no había aprendido nada de sus compañeros y hasta se descargó en una frase donde expresó de todo.

"Me siento una tonta, engañada, traicionada, usada, porque he salvado a muchas personas. Me voy contenta, porque el tiempo que estuve lo di todo. Para qué les digo cosas que no siento, no aprendí nada de ustedes, no me dieron nada".

En los comentarios de los internautas, varios dijeron que estaban en desacuerdo por todo lo que había ocurrido dentro de Reality 'Los 50'.

En donde varios la apoyaron, "Saliste con la frente en alto mi buchi💜", "Espero que gané Fer, tremendo tipo que cae súper bien, Ana y los gemelos también son mis favoritos.", "Que Julia y Rafael sean los próximos", "No era el momento de salir", dijeron algunos.

Ahora bien, en las últimas horas se conoció que Manelyk volvió con toda al programa. Su entrada fue épica, luego de llegar en helicóptero y varios de sus compañeros le aplaudieron por estar ahí.

En las redes sociales se pudo ver como, los fans de ella estaban muy emocionados y dijeron que "regresó la reina". Varios de sus compañeros le dieron tremendo abrazo a la influencer mexicana.