Reality Los 50: Manelyk enfurece al ser eliminada "No aprendí nada de ustedes"

Más de uno quedó en shock con la salida de Manelyk González.

La reconocida influencer dio unas palabras antes de salir de la casa estudio. Ella estaba bastante extrañada por las votaciones, porque aseguro que ayudó a varios a permanecer en la competencia. Por lo cual, no sabía cómo reaccionar frente a su eliminación.

"Me siento una tonta, engañada, traicionada, usada, porque he salvado a muchas personas. Me voy contenta, porque el tiempo que estuve lo di todo. Para qué les digo cosas que no siento, no aprendí nada de ustedes, no me dieron nada", explicó Manelyk. Luego de aquellas palabras se fue del lugar donde graban 'Los 50'.

Sus compañeros también tomaron por sorpresa esta noticia. Algunos quedaron con la boca abierta, luego de escuchar la eliminada de aquella noche. Ella no estaba contenta y abandonó el sitio. Estas fueron algunas de las reacciones de los internautas.

"Chau programa solo lo veo por Mane", "Las verdaderas ganadoras sin premio", "La eliminación más dolorosa sin duda alguna para mi 😭💔", "Rafa, julia y julio lo peor de este programa", "Espero que gané Fer, tremendo tipo que cae súper bien", "Todooo esperaba menos estoo"; "Cómo puede ser esto 😭", dijeron algunos.