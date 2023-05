Perros vs gatos: Estudio revela cuál mascota es más fiel ¿lo sabías?

Los que tienen michis afirmaron que ellos también quieren pasar 24/7 contigo, para no sentirse solos y recoger toda la mala energía que algunos humanos han dejado por ahí.

Ahora bien, entra la discusión por saber ¿quién es más fiel? Si los perros o los gatos. Aquí en La Mega le mostraremos algunos datos y qué dice la ciencia de eso.

Según un estudio en Japón, que se publicó en el 2015, afirma que los 'michis' son menos fieles que los canes. Para ello, se analizaron 36 felinos de todas las edades.