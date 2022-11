Olga Lucía Vives de 'Ventino' fue víctima de acoso en una clínica: fue a hacerse una ecografía

La cantante relató el terrible momento que vivió por el acoso de un enfermero del lugar.

A través de su cuenta oficial de TikTok Lucía vives confesó a sus seguidores que vive con miedo de salir sola y no debería ser así. La cantante que le dio su voz al personaje de Mirabel en la película 'Encanto' de Disney, relató que se sintió vulnerable al asistir a una ecografía trasvaginal.

"El otro día fui a una clínica a que me practicaran una ecografía de las que se hacen por debajo, no de las que son por encima, y un enfermero aprovechó su posición de poder. Entró al sistema, anotó mi número y me empezó a escribir desde su WhatsApp personal”, dijo.

Aseguró que en el momento el enfermero le pidió que se tomaran una foto, pero en un lugar en el que no hubiesen cámaras.

“Luego, me llamó y pensé que ya me iban a atender y me llevó a un cuarto que estaba solo donde no había cámaras. Me sentí horrible y con mucho miedo. Llamé a mi mamá para que me acompañara durante la ecografía”, agregó.

También indicó que se puso en contacto con la clínica para denunciar el comportamiento del enfermero. “No me hizo nada, pero es muy incómodo ser mujer y tener siempre ese miedo”, añadió.

Así miso, relató que hace unos días un hombre la interceptó llegando a su cas ay le realizó unas preguntas incómodas mientras ella sentía que la perseguía.