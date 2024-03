El vibrante mundo de la música urbana se ve enriquecido con el lanzamiento del nuevo sencillo ‘Hotel’ de West Blanco en colaboración con Philip Ariaz. Esta canción promete cautivar a los oyentes con su fusión de pop y reggaetón, combinando letras pegajosas con melodías envolventes.

Letra de ‘Hotel’ de West Blanco y Philip Ariaz

Dicen que lo que se va si es tuyo siempre vuelve

Que hay que saber soltar eso dice la gente

Pero esos refranes viejos conmigo no van

Porque si tu te vas Dios te bendiga y suerte

Yo no soy un hotel pa que entres y salgas cuando quieras

Estas bookiandome solo para noches pasajeras

De ti me hookie cuando llamabas pa que te comiera

Ma decidete yo tambien tengo una lista de espera

Aunque yo tenga mil opciones

Y tu tambien tengas las tuyas

Bebe cuando te lo pongo

No hay nadie mas que me sustituya

Mami no le busques razones

Solo dejemos que esto fluya

Es que cuando te lo pongo

No hay nadie mas que te sustituya

Estamos que si que no que si que no

Cada vez mas rico uy nea que vuelta

Cada vez te noto mas envuelta

De los polvos ya perdi la cuenta

Que hp martirio me hace bien me hace mall

Pero ese culito encima me sube la moral

Soy tu polvito OG el original

Son cosas que no vas a olvidar

Como te ponia en el M3 en 4

Me pedias maltrato

Tus manos en el cristal

Y yo dandole hasta el fondo

Me miraba y respiraba hondo

Siempre sin condon



Aunque yo tenga mil opciones

Y tu tambien tengas las tuyas

Bebe cuando te lo pongo

No hay nadie mas que me sustituya

Mami no le busques razones

Solo dejemos que esto fluya

Es que cuando te lo pongo

No hay nadie mas que te sustituya



Tu sabes que yo no creo en el amor pero es

Que cada que te vas bebe se queda tu olor

Los recuerdos de esas noches dandote

Por estar contigo a todas les piche

A que estamos jugando

Hasta donde vamos a seguir chimbiando

Los panas estan preguntando que si somos algo

O si solo te estoy dando

A que estamos jugando si hasta nos estamos celando

Mis panas estan preguntando que si somos algo o si solo

Estamos que si que no que si que no

Cada vez mas rico uy nea que vuelta

Cada vez te noto mas envuelta

Cada vez te noto mas suelta

que si que no que si que no

Cada vez mas rico uy nea que vuelta

Cada vez te noto mas envuelta

Aunque yo tenga mil opciones

Y tu tambien tengas las tuyas

Bebe cuando te lo pongo

No hay nadie mas que me sustituya

Mami no le busques razones

Solo dejemos que esto fluya

Es que cuando te lo pongo

No hay nadie mas que te sustituya