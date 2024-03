J Balvin se prepara para un gran lanzamiento con ‘Triple S’, su nuevo sencillo en colaboración con Jowell y Randy, y De La Ghetto. El artista colombiano, reconocido mundialmente, está emocionado por compartir esta canción que promete revivir los tiempos dorados del reggaetón.

Más contenido para ti: Kapo lanza su nuevo tema y te dejamos la letra para que perrees hasta el piso

‘Triple S’ promete ser un éxito no solo por su contagioso ritmo, sino también por su mensaje inspirador. El sencillo está d isponible en todas las plataformas de streaming desde el 29 de febrero.

J BALVIN JUNTO A JOWELL Y RANDY Y DE LA GHETTO - SSS

Yo sé que los tiempo' han cambiao

Ya tu corazón está dañao

Y tú ya no esta' en eso

Tiene los sentimientos bloqueao'

Se rumora

Que el gatito que tenía la dejó, ya no tiene novio ahora

Va triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda

Ya no la cogen de boba

Y una mujer cuando le falla un cabrón se vuelve más cabrona

En la calle se rumora

Que el gatito que tenía la dejó y no tiene novio ahora

'Ta triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda

Ya no la cogen de boba

Y a la mujer cuando le falla un cabrón se vuelve más cabrona

Salió desacata', bellaca la gata

La vi suelta en la pared perreando Rakata

Ey, dan ganas de darle plákata

Difícil no mirarla, que esa flaca está dura

Ella, ella quiere un bad boy

Que le dé duro, y aquí estoy

Me vengo y me voy

Yo quiero darle por Miami, pero ella quiere por Detroit

Triple S

Ella anda suelta, soltera y bien sátira

Ahora perrea y en la disco es una máquina

To' los cuellos se viran cuando ella camina

Se va viral en las redes así como si na'

Se rebeló, se maquilló

Es bien perfuma', un selfie en el maquinón

Está bien vola', que se joda to'

Por culpa de un cabrón fue que se desacató

En la calle se rumora

El gatito que tenía la dejó y no tiene novio ahora

'Ta triple S, suelta, soltera, sin que nadie la joda

Ya no la cogen de boba

A una mujer cuando le falla un cabrón se pone más cabrona

OK, ella rompe la brea, hoy se para en la de ella

No le haga fuerza, que esta noche la jefa es ella

Dice que ahora sí que nadie la cogerá más de pendeja

Rebela', ya no queda nadie, se va a quedar sin pareja

Patrullando en la noche cuando mueva ese culo

Ella rompe duro cuando le canta el chulo

S, soltera, S, suelta

Sola triple S y revuelta

Tú eres triple S, pero yo soy triple X

Dicen que le gustan mayores como a Becky

Sale sin compromiso ni novio ni panty

Rosita como las suelas de las Balvin

Por ahí se rumora que no se enamora

Que le gusta fumar de la que no te enrola

Que le falló un cabrón y se puso más cabrona

Apagó el corazón, modo avión como Mora

Es una demonia, se sabe los cuentos

No llora por nadie, se vive el momento

Sin expectativa, cero sentimiento

Solo quiere vacilar y yo me presto

Se rumora

Que el gatito que tenía la dejó, ya no tiene novio ahora

Va triple S, suelta, soltera, sin nadie que la joda

Ya no la cogen de boba

Y una mujer cuando le falla un cabrón se vuelve más cabrona