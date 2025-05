Como parte de la celebración del Día de la Madre en Colombia, el icónico cantautor y exvocalista de Son de Cali, Willy García, ha presentado el primer sencillo de su nuevo álbum Viviendo. La canción, titulada Todavía te veo, es un homenaje visceral y honesto a su madre, Doña Marina, y a todas las mujeres que han sido faro y sostén de sus familias.

En esta nueva etapa de su carrera, el maestro de la salsa romántica vuelve a tocar las fibras del corazón con una composición que, según sus propias palabras, nació entre lágrimas y gratitud. “Escribí esta canción llorando. Cada palabra salió desde el alma. Pensé en mi mamá y en lo afortunado que soy de tenerla viva. Quería rendirle tributo en vida”, expresó García en el lanzamiento.

Un regalo adelantado lleno de amor

Todavía te veo no solo celebra el amor maternal, también es un recordatorio poderoso sobre la importancia de valorar a quienes nos dieron la vida mientras aún están con nosotros. La letra, cargada de sensibilidad, se une con una melodía suave pero profunda, fiel al estilo romántico que ha convertido a Willy en una figura clave de la salsa colombiana y latinoamericana.

“Esta canción es mi invitación a que no demos por sentado a las personas que amamos. Tenemos que abrazarlas, agradecerles y demostrarles el amor hoy, no mañana”, agregó.

¿Quién es Willy García?

Nacido en Buenaventura, Willy García se ha ganado un lugar privilegiado en el corazón del público salsero. Su carrera despegó con Grupo Niche y se consolidó como una superestrella en la agrupación Son de Cali, junto a Charlie Cardona. Más adelante, emprendió su camino como solista con producciones como Sigo presente y El día es hoy, en las que plasmó su sello inconfundible: una mezcla de potencia vocal, sensibilidad lírica y conexión con lo cotidiano.

Éxitos como Perdón, Te amo, Lo Veo y No Lo Creo y Gotas de Lluvia forman parte del repertorio que ha hecho bailar y llorar a millones en toda América Latina.

Un álbum que promete emociones

Aunque Viviendo, el nuevo trabajo discográfico, aún no tiene fecha oficial de estreno, Todavía te veo actúa como carta de presentación. Disponible desde ya en plataformas como Spotify, Apple Music, Deezer y YouTube Music, el tema ha sido recibido con entusiasmo por los fans y se perfila como un himno en esta temporada de homenajes a las madres.

García explicó que el álbum reunirá canciones que nacen del alma, del amor por la vida, la familia y las raíces. “Será un disco íntimo, donde cada tema tiene una historia personal o social que contar. No quiero hacer música solo para sonar, sino para conectar”.

Homenaje a las madres de todo el mundo

Más allá de su historia personal, Willy dedica esta canción a todas las madres valientes que enfrentan la vida con coraje y ternura. “Esta canción también es para las mujeres que luchan por sus hijos, que sostienen familias con amor y entrega. Ellas son el verdadero motor del mundo”, dijo.

Con su característica voz cálida y poderosa, el artista logra que cada verso se sienta como un abrazo, como una caricia sonora dirigida no solo a Doña Marina, sino a todas las madres que aún están aquí y a aquellas que viven en el recuerdo.

Una propuesta diferente para el Día de la Madre

En medio de baladas comerciales y propuestas pop superficiales, Willy García se desmarca con una canción que apunta directo al alma. 'Todavía te veo' se convierte en un himno contemporáneo de amor materno, pero también en un testimonio de madurez artística y emocional del cantante.

Este lanzamiento no solo marca el inicio de una nueva era musical para el intérprete vallecaucano, sino que también confirma su compromiso con una música cargada de mensaje, emoción y autenticidad.

Con Viviendo, Willy García promete volver a enamorar a su público, recordándole que la salsa también puede ser íntima, reflexiva y sanadora