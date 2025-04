Greeicy Rendón rompe el silencio sobre las secuelas del parto y deja una reflexión poderosa

La maternidad transforma la vida de una mujer en muchos aspectos, pero hay cambios de los que pocas se atreven a hablar abiertamente. Greeicy Rendón, cantante y actriz colombiana, ha decidido romper ese tabú y compartir su experiencia tras el nacimiento de su hijo Kai, fruto de su relación con el también artista Mike Bahía.

La intérprete de "Los Besos" y protagonista de la serie "Chica Vampiro", dio a luz en abril de 2022, y aunque la llegada de su hijo fue un momento de felicidad, también trajo consigo un proceso de recuperación inesperado. En un video publicado en TikTok, la artista contó sin filtros lo que vivió tras su parto natural.

“Vea, cuando yo parí... Ustedes saben que hace poco parí, tuve mi primer hijo. Normalmente, cuando una mujer tiene un parto natural, puede suceder que, por el proceso del nacimiento, se raje. Es normal, a veces te rajan para que sea más fácil la salida,a veces se abre de manera natural, y eso fue lo que me pasó, me rajé”, confesó Greeicy.

Dos años de espera y un tema del que nadie habla

La recuperación no fue sencilla y afectó directamente su vida íntima con Mike Bahía. “Luego te cosen, te ponen unos punticos, me pusieron como punticos de más, entonces quedé angosta. Nosotros duramos 2 años intentando volver a tener relaciones y esto no sucedía”, explicó.

La pareja intentó retomar su vida sexual sin éxito durante un largo tiempo. “Entonces tocaba hacer como una mini cirugía muy sencilla para volver a abrir y nunca fuimos por tiempo, estábamos muy ocupados, como que dijimos, ‘Bueno, no pasa nada.’ Igual lo seguíamos intentando, el caso es que con el tiempo eso se dio”, relató.

Sin embargo, cuando finalmente lograron tener intimidad de nuevo, Greeicy se dio cuenta de una situación que la llevó a reflexionar sobre el proceso de recuperación postparto. “Caigo en cuenta que el beneficiado fue él. Porque claro, tan rico eso ahí apretado, riquísimo, delicioso para ellos y a mí me duele más, a mí me duele más. Aparte que yo lo parí, lo premiaron a él”.

Un testimonio que resuena en muchas mujeres

Las palabras de Greeicy han generado un impacto en muchas madres que han pasado por situaciones similares y que, de acuerdo a los comentarios que dejaron en su publicación, las razones serían por vergüenza, desconocimiento, y muchas otras más, y por eso no han hablado del tema ni buscado ayuda médica. Su confesión ha abierto el debate sobre la importancia de la salud femenina tras el parto y la necesidad de recibir atención ginecológica especializada.

Los expertos coinciden en que las secuelas de un parto natural pueden afectar la vida íntima de una mujer durante meses o incluso años, por lo que es crucial contar con información y apoyo médico adecuado. Sin embargo, muchas veces estos temas quedan relegados al ámbito privado, dejando a las mujeres con dudas y miedos innecesarios.

Rompiendo tabúes: la importancia de hablar del postparto sin miedo

El testimonio de Greeicy Rendón no solo ha sido una confesión personal, sino que ha servido para que otras mujeres se sientan identificadas y se animen a hablar de su recuperación postparto sin culpa ni miedo.

Su historia deja una reflexión clara: el bienestar de las madres también importa. Hablar de estos temas sin tabúes es el primer paso para que más mujeres puedan recibir el apoyo y la orientación que necesitan después de dar a luz.