Ela Conem ha irrumpido en la escena electrónica con un mensaje claro y poderoso en su nuevo sencillo, "Sad pero hot". A través de esta canción, la artista redefine la tristeza como una emoción que no está reñida con la seguridad y la autoexpresión. "Quise crear el concepto de ‘sad pero hot’ porque muchas veces me he sentido identificada con esa dualidad emocional", explica la cantante.

La canción es un manifiesto para quienes atraviesan momentos difíciles, pero se niegan a perder su confianza. Incluso en la tristeza, es posible sentirse fuerte, atractivo y seguro. Este mensaje se refleja en cada verso, en donde Ela Conem deja claro que el dolor no borra la esencia de cada persona.

Compuesta por la propia Ela Conem y producida por Fectro, "Sad pero hot" combina la crudeza del hardcore con la energía envolvente del techno, creando un sonido vibrante y revolucionario. Con beats intensos y sintetizadores envolventes, la canción desafía los estereotipos del techno tradicional al añadir una vibra empoderada y femenina. Esta fusión no solo invita a bailar, sino que también busca que el oyente conecte con su lado más seguro y poderoso. La pista es un recordatorio de que la tristeza no tiene por qué apagar la chispa personal, sino que puede convertirse en una fuente de fortaleza. Un videoclip que potencia el mensaje El lanzamiento de "Sad pero hot" está acompañado por un videoclip impactante, grabado en Bogotá en Art TV Estudio. Dirigido por Manuel Alejandro Caycedo Pava y producido por Esparta Films, el video complementa a la perfección la esencia de la canción. En la producción visual, Ela Conem protagoniza una coreografía expresiva y poderosa, reflejando la dualidad de la que habla la canción. Además, el maquillaje y vestuario han sido cuidadosamente diseñados para plasmar el universo visual de la artista, donde misterio, sofisticación y fuerza se combinan en una estética única. Cada detalle del video refuerza el mensaje de la canción: la tristeza no es sinónimo de debilidad, sino una oportunidad para reafirmar la propia identidad y sentirse atractivo y poderoso en cualquier estado emocional.

Letra de 'Sad pero Hot' de ELA CONEM Sad pero hot sad pero hot sad pero hot sad pero hot sad pero hot las estrellas se derriten como azúcar en tu boca ponme loca te gustaba cuando era kinky soy romántica también soy freaky sad pero hot me pongo fuego lighter y nos pegamos el viaje soy una niña mala soy una muñequita salvaje me pongo fuego lighter y nos pegamos el viaje soy una niña mala soy una muñequita salvaje sad pero hot sad pero hot