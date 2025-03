Aida Merlano responde a las críticas sobre su vida amorosa y defiende su nueva relación

Aida Victoria Merlano, una de las influencers más polémicas y seguidas de Colombia, ha vuelto a ser tendencia tras responder a una seguidora que cuestionó su nueva relación con Juan David Tejada. A través de sus historias de Instagram, la barranquillera no dudó en poner en su lugar a quienes la critican por haber tenido relaciones mediáticas con figuras como Jefferson Cossio y Westcol, con quienes ha protagonizado varias polémicas tras sus rupturas.

Le puede interesar: Jessi Uribe hizo vibrar al Metropolitano con el himno nacional; la emotiva reacción de Paola Jara arrasa con las redes sociales

Merlano, reconocida por su excelente oratoria y su habilidad para responder con inteligencia y sarcasmo a cualquier controversia, no dejó pasar el comentario de una seguidora que insinuó que, cuando terminara con su actual pareja, saldría a hablar mal de él como, según la crítica, ha hecho en el pasado.

"Bienvenidos a: ubicando a la gente"

En una sección que ella misma tituló así, Aida respondió sin filtros:

"Pero eso no es cierto. ¿Tú sabes cuál es el ex que me robó 45 millones? No. ¿Sabes cuál es el ex que me sacó la pistola? Porque yo no salgo a hablar, yo salgo a responder, y ellos podrían haber salido ladrones, violentos, pero nunca lo suficientemente brutos como para meterse conmigo públicamente."

Y continuó con su contundente respuesta:

"Si tú sales a hacer una afirmación de naturaleza pública, tu naturaleza pública debe ser la arrastrada que yo te pegue. Y si tú intentas dejarme mal, me toca sentarte en el lavacabezas y esperar a que te laven tu pelito, para que entonces yo te pegue tu peinada. No es que yo sea mala y conflictiva, es que tengo ex que han tomado muy malas decisiones."

Lea también:Pelea en concierto de Paola Jara y Ana del Castillo en Venezuela: el video que hizo reír a todos

Esta no fue la única crítica que recibió. Otro usuario comentó: "El que se la quede, pierde. Pura nada que ver." A lo que la influencer respondió:

"Debes tener toda la razón y el criterio, porque ha de ser una gran ganancia quedarse contigo. Un hombre que está tirándole en TikTok a una mujer mucho más próspera que él."

Una vida marcada por el escándalo y las respuestas afiladas

Aida Merlano ha construido su carrera en redes sociales a partir de su capacidad para abordar cualquier tema sin miedo. Desde política hasta escándalos personales, siempre tiene una respuesta afilada y un punto de vista que genera conversación. Su vida amorosa ha sido una de las más comentadas, especialmente por sus relaciones con figuras públicas.

No te quedes sin leer: ¿Por qué algunas relaciones fracasan? Descubre los secretos para una pareja estable y feliz

Su ruptura con Westcol, por ejemplo, estuvo llena de controversia. Mientras él la ha atacado en reiteradas ocasiones en redes sociales, ella ha optado por responder solo cuando considera necesario, dejando claro que no tolerará ataques sin defenderse.

Actualmente, Aida está enfocada en su nueva relación y en su reciente maternidad, mostrando en redes su felicidad con su bebé y su pareja. Sin embargo, parece que las críticas hacia su vida sentimental no cesan, aunque ella deja claro que está lista para responder con la misma fuerza con la que ha construido su imagen en internet.

Más noticias: Miley Cyrus sorprende con ‘Something Beautiful’: nuevo álbum y película visual en camino

¿Seguirán los ataques?

Aida Victoria Merlano sigue demostrando que no le teme a la polémica y que, aunque sus ex intenten desacreditarla, ella tiene siempre la última palabra. ¿Será este el fin de las críticas o seguirá enfrentando nuevos ataques? Lo seguro es que, con su característico estilo, Merlano siempre tendrá una respuesta lista.