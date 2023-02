Revenge songs es un término que se ha ido popularizando las últimas semanas por canciones como: Flowers y él último éxito de Shakira.

Un corazón roto, dolido y derrotado muchas veces puede sacar lo mejor o peor de nosotros , en ocasiones hasta se desconoce la persona que se es luego de una desilusión amorosa. Y es que alce la mano quien no haya sufrido una pena de amor y no haya querido llorar por horas, salir de fiesta, emborracharse hasta olvidar a esa persona o cantar a pulmón herido una canción de dolor o venganza.

Es por esto que, así como existen letras de canciones que están inspiradas por el amor infinito y sincero, también hay letras que nacen de la venganza y el dolor, a estas se les ha catalogado como Revenge song o en español, canción de venganza. Con esta tendencia, muchos cantantes han visto la forma perfecta para lanzar dardos, indirectas o pullas a esas personas que lograron lastimarlos. En La Mega exponemos algunos de esos artistas que por medio de la música han hecho catarsis amorosa y han sido todo un éxito en el Revenge song.

Shakira: "Music Sessions Vol. 53" El 2023 comenzó con toda para la cantante barranquillera, luego de vivir un 2022 lleno de momentos difíciles, pues no solo tenía problemas legales en España por la supuesta evasión de impuestos, sino que además terminó la relación de diez años con el exfutbolista Gerard Piqué y quien aparentemente le fue infiel con una joven de 23 años llamada Clara Chia. La cantante colombiana logró hacer una catarsis con su más reciente canción titulada “Music Sessions Vol. 53”, la cual grabó junto al productor argentino Bizarrap. En una de sus publicaciones de Instagram confirmó que a través de esta canción pudo desahogarse. “Lo que para mí era una catarsis y un desahogo, jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español”, afirmó la artista.

SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53 SHAKIRA || BZRP Music Sessions #53

Miley Cyrus: "Flowers" La cantante estadounidense contrajo matrimonio con el actor Liam Hemsworth en el año de 2018, sin embargo, esta relación no alcanzó a durar ni un año, ya que la cantante se enteró que el actor le era infiel. Recientemente, la artista lanzó la canción "Flowers", muchos afirman que fue escrita a su exesposo, luego de que este le dedicara la canción de Bruno Mars "When I Was Your Man". Dicen que ella le habría dado una respuesta con esta canción.

Miley Cyrus - Flowers (Official Video) Miley Cyrus - Flowers (Official Video)

Karol G: “Mamii” La cantante de música urbana, sin duda alguna, tiene que estar en esta lista, pues sus canciones perfectamente podrían estar en la playlist de los temas de venganza para un ex. Aunque jamás haya confirmado que esta composición que hizo junto a Becky G fuera para su ex, el también cantante Anuel AA, los rumores no se hicieron esperar, ya que más de una indirecta para muchos fue más que obvia. Se debe recordar que la cantante sostuvo una relación con Anuel por tres años y meses después, el cantante confirmó su nueva relación con Yailin la más Viral.

Becky G, KAROL G - MAMIII (Official Video) Becky G, KAROL G - MAMIII (Official Video)

Selena Gomez: "Lose you to love me" La relación de Selena y Justin Bieber estuvo en el ojo del huracán por muchos momentos, debido a múltiples rupturas y reconciliaciones. Los dos artistas se conocieron cuando tenían 15 años y comenzaron una relación la cual terminó en el 2018. En el mismo año, el cantante se casó con la modelo Hailey Bieber. Selena nunca ha ocultado su dolor luego de la separación con Justin y en entrevistas actuales cuenta cómo hizo para superar esta ruptura que la convirtió en una mujer más fuerte. Varios fans aseguran que la canción "Lose you to love me" estaba inspirada en ese doloroso amor y en el proceso que ella vivió para encontrarse de nuevo con ella misma.

Selena Gomez - Lose You To Love Me (Official Music Video) Selena Gomez - Lose You To Love Me (Official Music Video)

Maluma: “Hawái” “Miéntele a tus seguidores, que los tiempos de ahora son mejores, no creo”. El colombiano con la letra de esta canción dejó a más de uno sorprendido y aunque nunca aceptó que era para su ex, la modelo Natalia Barulich, para muchos fue algo evidente, pues semanas antes de su lanzamiento la modelo croata había hecho público su romance con el futbolista brasileño Neymar, con quien no le duró el amor.