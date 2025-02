Piso 21 se unieron a su compatriota Beéle y al estadounidense Marc Anthony en 'Volver', una canción que combina "lo clásico del romance con lo actual del afro", informó este jueves el equipo de la agrupación.



La canción, detalló Piso 21 en un comunicado, es "una declaración de amor al mejor estilo de 'Los verdaderos románticos'" y supone una colaboración soñada para los colombianos.



"'Volver' fusiona los tres mundos sonoros con estilos inconfundibles de los artistas: Marc Anthony, con su característica y poderosa voz, aporta un toque tropical único, y Beéle añade una frescura contemporánea con la voz perfecta para el afro, mientras que Piso 21 aporta esas características del pop que solo ellos saben plasmar", agregó la información.



El sencillo, producido por Dim, Andy Clay y Giovel Simon, fue lanzado con su respectivo videoclip, dirigido por el artista visual Riocam, reconocido por su trabajo con marcas como Versace, Tom Ford, Vogue y Gucci.



La pieza audiovisual fue filmada en Miami y "recrea la moda, la arquitectura y el concepto de la Ciudad del Sol en los años 80, con la complicidad de Marc, Beéle y Piso como protagonistas".



"'Volver' crea un hito en la carrera de Piso 21, con la que inician esta nueva etapa que estará marcada por grandes colaboraciones, siendo fiel a su esencia, cantándole al amor y al desamor, siempre desde la sonoridad del pop urbano, con la que se han convertido en los creadores de himnos para dedicar", señaló el equipo del grupo colombiano.

Oh-oh-oh

Sú-súbete (eh)

Piso 21

(Na-na-na)

(Na-na-na)

(Ouh-oh, ey)

Ay, hola

Perdón la hora

Sé que está mal, pero después de cuatro copas

Siempre te busco, siempre es igual

No se me quita la idea de dar la pelea

Porque es evidente

Que todavía nos quedan un par de asuntos pendientes

Es que no se me olvida lo que pudimos ser

Que pena con la vida que pudimos tener (pudimos tener)

Ay, ¿cómo hago pa' retroceder? (Oh, na-na-na)

Estoy muriéndome por volver (oh, na-na-na)

A aquellos tiempos cuando yo no era tu ex

Es que no se me olvida lo que pudimos ser

Que pena con la vida que pudimos tener (oh, na-na-na)

Ay, ¿cómo hago pa' retroceder?

Estoy muriéndome por volver (oh, na-na-na)

A aquellos tiempos cuando yo no era tu ex

Estoy borracho, bebé

No sé cuándo acabará

Estar pensando en lo que fue

Pensando en qué pasa

Si tú estás bien, ¿por qué todo acabó mal?

Si como Anitta, yo era tu original

Mai, recordando Guatapé

Cuando tú me decías: No hay como tú, bebé

No era nadie, ahora me pregunto qué fue

¿Por qué te vas? Vuelve

Mami, dime, eh

Quién lo va, ah

Como yo

Voy a hacer si tú no, eh

Ya yo te quiero ver otra ve'

No me puedo imaginar

El día que ya no esté'

Ya no pueda verte má'

Es que no se me olvida lo que pudimos ser (pudimos ser)

Que pena con la vida que pudimos tener (pudimos tener)

Ay, ¿cómo hago pa' retroceder?

Estoy muriéndome por volver

A aquellos tiempos cuando yo no era tu ex

Ey, ey

Otra vez que tomando me da por recordar el dulce sabor de tu boca

Otra vez vuelvo a pensar en ti

Mi corazón en pedazos se destroza

Ya no puedo seguir así (no-no)

Si la vida contigo es otra cosa

¿Qué hago yo viviéndola sin ti?

Es igual a sentir la espina de una rosa

Es difícil verte feliz sin mí

Es tan difícil

Pa qué fingir si veo tu' fotos y me arrepiento

De no haber dado mi 100%

Ya no sé qué me puedo inventar pa' volver a intentarlo, y por cierto

Es que no se me olvida lo que pudimos ser

Que pena con la vida que pudimos tener

Ay, ¿cómo hago pa' retroceder?

Estoy muriéndome por volver

A aquellos tiempos cuando yo no era tu ex

(Yeah)

(Alright, alright)

Sú-súbete (yeah)

Piso 21

Súbete, súbete

Marc Anthony

Oh (óyelo, óyelo)

Oh, na-na-na

Beéle

Ay, eh

Oh-no-no, no-no