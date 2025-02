La superestrella internacional Natti Natasha ha hecho su esperado regreso al mundo de la música con el lanzamiento de su cuarto álbum de estudio, "Natti Natasha en Amargue". Esta nueva producción promete marcar un hito en la carrera de la cantante dominicana, quien se ha consolidado como una de las voces más influyentes del género urbano y la bachata. Junto con el álbum, también se presentó el video de su nuevo sencillo "Desde Hoy", que ya está disponible para todos los fanáticos.

TE DEJAMOS LA LETRA DE "DESDE HOY":



Desde hoy reinvento mi universo

Y en mi mundo ya no te quiero adentro

Soy dueña de mis sentimientos

Y quiero un amor, un nuevo amor



Mañana no estarás conmigo, será tu duelo y tu castigo

Que tengas un final horrendo y de lo peor



Te deseo mala suerte

Que el agua de tu fuente se contagie de veneno

Que la gente te deteste que la vida se te rompa en pedacitos

Y por ende, termines moribundo de amor



¿Que diablos te crees? Esa estupidez que perdone tu traición

Una margarita después que marchita no vuelve a ser una flor

No quiero, no puedo y aunque pudiera no debo perdonar

Un buen perro que no entienda el concepto del amor



Desde hoy reinvento mi universo

Y en mi mundo ya no te quiero adentro

Soy dueña de mis sentimientos

Y quiero un amor



Que una nube te persiga y en las noches te deprimas, que cambiaste yo lo dudo

Eres falso e inmaduro

Que se tronche cada sueño de tus sueños

Así luego (hahaha) me río de ti



¿Que diablos te crees? Esa estupidez que perdone tu traición

Una margarita después que marchita no vuelve a ser una flor

No quiero, no puedo y aunque pudiera no debo perdonar

Un buen perro que no entienda el concepto del amor



Desde hoy reinvento mi universo

Y en mi mundo ya no te quiero adentro

Soy dueña de mis sentimientos

Y quiero un amor



¿Que diablos te crees? Esa estupidez que perdone tu traición

Una margarita después que marchita no vuelve a ser una flor

No quiero, no puedo y aunque pudiera no debo perdonar

Un buen perro que no entienda el concepto del amor



Desde hoy reinvento mi universo

Y en mi mundo ya no te quiero adentro

Soy dueña de mis sentimientos

Y quiero un amor, un nuevo amor



Mañana no estarás conmigo, será tu duelo y tu castigo

Que tengas un final horrendo y de lo peor (The worst)