Myke Towers lanzó su esperado álbum 'La vida es una': una incursión a nuevos géneros globales

Con 23 canciones, Myke Towers busca convertirse en un líder de su género.

'La vida es una' también muestra a un Myke seguro de sí mismo, graduado en varios niveles de la industria musical: ya no es el joven adolescente que se hizo viral en SoundCloud, es una estrella internacional. En el álbum se atrevió a lanzar sonidos exploratorios que dan la bienvenida al movimiento corporal y al baile, así como al "romantiqueo", para ello, el artista lleva a sus oyentes por un viaje sonoro a través de música globalizada que incluye el pop alternativo, afrobeat y reggae.

"Estoy en un nivel en el que siento que me gradúo y me dirijo a un nuevo nivel. Esta música es refrescante y era necesaria. Hice este álbum para poder cantar con y para mis fans", indicó Myke Towers.

Tras sus últimos lanzamientos 'Aguardiente' y 'Ulala (Ohh La La) con Daddy Yankee, Towers presenta el álbum junto con el vídeo de 'Mi Droga', un tema con base de guitarra dirigido por cuerdas afiladas y románticas. En él, Myke canta y rapea para narrar la historia tanto de su lujuria como de las seductoras características de su pareja romántica, como su independencia y seguridad en sí misma.

El nuevo álbum de estudio nos trae nuevos temas que volverán a centrar a Myke Towers después de su parón, pues el artista se tomó un merecido descanso.

"Me tomé un descanso y me ayudó a centrarme en crear de la manera correcta. Había sacado muchas canciones y necesitaba dar un paso atrás porque quiero ser intencional con mis lanzamientos y no hacer las cosas por hacer", explicó.

A lo largo de los años Myke se ha convertido en uno de los raperos más solicitados del movimiento, y en este proyecto cuenta con titanes de la industria como, Arcángel, para "Don y Tego" donde regalan flores a sus raperos favoritos y homenajean a "Bandoleros", un tema insustituible que se ha convertido en un clásico y sigue siendo especial para los letristas de hoy en día.