“Sebastián Yatra yo lo conocí el mismo día del video, ahí mismo; pero no estoy diciendo que no hubo química porque el chamaco me cae bien, es tremenda persona, pero lo conocí ahí”, expresó.

Explicó que el colombiano le envió el tema y él lo respetó artísticamente, pero le hubiese gustado más si se conocieran de antes, pues cada uno puede saber en qué tipo de historias coinciden y pueden hablar de eso en los temas musicales.

Añadió que con otros artistas logró grabar colaboraciones cumpliendo con ese objetivo de una conexión orgánica entre ellos.

“Con Wisin, él es otro Flow, es de los que más me aconseja”, dijo.