Mike Bahía reveló romántico detalle que ha tenido con Greeicy a través de la música

El cantautor colombiano Mike Bahía ha revelado un detalle conmovedor sobre su trayectoria musical. En una reciente entrevista, confesó que los nombres de sus cuatro producciones discográficas forman una frase que expresa su amor hacia su pareja, Greeicy Rendón.

Su último trabajo discográfico, ‘Calidosa’, ha sido muy bien recibido por el público, destacando especialmente el tema "Amor a Mitad", el cual se ha convertido en un favorito entre los amantes de la salsa.

Siguen pasando los capítulos

Y nada que ponemos título

Ni que se anuncia nueva temporada

Si no va a ser de dos el vínculo

Prefiero no hacer el ridículo



Tú tranquila que no pasa nada

Pero le pido que no me de alas si no

Sólo le pido que no me de alas si no (ah)



Yo quiero todo de ti

Yo no quiero un amor a mitad

Algo que no me lo puedan quitar

Y me perdona si es mucho pedir

De poderla sentir le agradezco la oportunidad

Pero soy fan de la exclusividad



Puedo entender si no lo ves así

Pero le pido que no me de alas si no

Sólo le pido que no me de alas si no



Dice, ma', usted me encanta

No lo tome personal

Pero es que a mí me gusta lo convencional

A la antiguita

En el amor soy egoísta

Y te quiero pa' mí toda enterita

No quiero que sienta que la presiono

Yo sólo quiero

Saber que somos, ey

Perdona el ejemplo pero es que no quiero

Que nadie coma en el mismo plato donde como yo



Y si es mucho pedir

Pues también cómo amigo le puedo servir

No te compliques

Si esto te asusta

No quería decirte

Pero ya que me pregunta, mami



Yo quiero todo de ti

Yo no quiero un amor a mitad

Algo que no me lo puedan quitar

Y me perdona si es mucho pedir



De poderla sentir le agradezco la oportunidad

Pero soy fan de la exclusividad

Puedo entender si no lo ves así

Pero le pido que no me de alas si no

Sólo le pido que no me de alas si no