Mike Bahía estrena por doble: 'Corazón' su nueva canción y 'Contigo' su próximo álbum

'Contigo' también incluye los sencillos previamente lanzados 'La Falta', el poderoso y contundente lanzamiento con el artista regional mexicano Carin León; 'El Egoísmo' junto a Keityn y Dekko y 'De Qué Manera', con la que Mike debutó como número uno en los listados musicales explorando el genero de la salsa con el que rinde homenaje a su ciudad natal Cali, Colombia; y por supuesto, 'Mi Pecadito' con Greeicy, single con el que experimenta los sonidos sensuales de la bachata, fusionando el género con los vibrantes ritmos tropicales que han llegado a definir su trabajo a lo largo de los años.

"He hecho este disco Contigo, con cada persona que me está escuchando. Todo lo que existe y lo que he hecho a lo largo de mi carrera, ha sido al lado de gente maravillosa; no lo he hecho solo, desde la composición, la creación de las canciones, la mezcla, los músicos, la promoción hasta los fans, todo ha sido un trabajo en equipo. Tengo que representar y llevar la inercia de la ola, pero al final, esto es algo que se contagia con un equipo de mucha gente que me da energía, que apoya y da vida a este proyecto" afirma Mike sobre su nuevo álbum.