Greicy y Mike Bahía celebran el primer año de Kai: fotos de lo que fue la fiesta

Ahora cuando Kai cumple un año, los seguidores de la pareja pensaron sería el momento perfecto para "presentar" oficialmente a su hijo, sin embargo, no fue así, pues sí bien Greeicy Rendón y Mike Bahía decidieron hacerle una fiesta al pequeño y compartir algunas fotografías de lo que fue el momento en sus redes sociales, no obstante, como en muchas otras ocasiones, no dejaron ver el rostro del homenajeado.

Las instantáneas muestran a Kai, Greeicy y Mike en una piscina de pelotas, jugando en una motocicleta y en un inflable, situaciones en la que sus padres cuidaron de cualquier detalle específico que pudiera hacerse viral.