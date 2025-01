Bad Bunny estrenó este domingo su esperado nuevo álbum 'Debí tirar más fotos', en el que incluye homenajes a su Puerto Rico natal y críticas a los problemas que enfrenta la isla.

El lanzamiento de su sexto disco de estudio, compuesto por 17 canciones, se dio en víspera del Día de Reyes, ya que como el cantante aseguró se trata de un regalo para sus fanáticos. 'Debí tirar más fotos' cuenta con las colaboraciones de Rainao en el tema 'Perfumito nuevo'; Chuwi en 'Weltita'; Dei V y Omar Courtz en 'Veldá', y Pleneros de la Cresta en 'Café con ron'.

Otras de las canciones del disco son 'Nuevayol', 'Voy a llevarte pa' PR', 'Baile inolvidable', 'El clúb', 'Pitorro de coco' y 'Lo que le pasó a Hawaii'.

En esta última, Bad Bunny habla de la migración puertorriqueña a Estados Unidos y de problemas como la gentrificación, pidiendo que no hagan con Puerto Rico lo mismo que con Hawái. El álbum también incluye géneros musicales típicos de Puerto Rico como la salsa, en la canción 'Baile inolvidable', y la plena, en 'Café con ron'.

Bad Bunny, ganador de varios premios Grammy y Grammy Latinos, fue en 2024 el artista latino más escuchado del mundo en Spotify. Sus últimos álbumes, 'Un Verano Sin Ti' y 'Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana', batieron récords de reproducciones.

Además, el cantante se estrenó el pasado viernes como director y guionista de un conmovedor cortometraje sobre los cambios que ha vivido Puerto Rico, que acompaña a 'Debí Tirar Más Fotos'. En el vídeo, el veterano cineasta y actor puertorriqueño Jacobo Morales se cruza con estadounidenses que residen o visitan la isla y acude a una panadería que se ha modernizado y en la que le hablan en inglés, entre otras situaciones.

Luego de su lanzamiento, los seguidores del cantante no dudaron en hablar sobre el disco y señalar las mejores canciones del mismo. La mayoría de los internautas se refirieron, continuamente, en tres: 'Baile inolvidable', 'Turista' y 'Dtmf'.

Pensaba que contigo iba a envejecer

En otra vida, en otro mundo, podrá ser

En esta, solo queda irme un día

Y solamente verte en el atardecer

Si me ven solo y triste, no me hablen

Si me ven solo y triste, soy culpable

La vida es una fiesta que un día termina

Y fuiste tú mi baile inolvidable

Y fuiste tú mi baile inolvidable

Eh-eh, eh-eh

Eh-eh, eh-eh

(Mientras uno está vivo)

(Uno debe amar lo más que pueda)

Pensaba que contigo iba a envejecer

En otra vida, en otro mundo, podrá ser

En esta, solo queda irme un día

Y ver pa'l cielo a ver si te veo caer

Si me ven solo y triste, no me hablen

Si me ven solo y triste, soy culpable

La vida es una fiesta que un día termina

Y fuiste tú mi baile inolvidable

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Yeah-yeah-yeah-yeah, ey

Dime cómo le hago pa' olvidarte

Hay un paso nuevo que quiero enseñarte

En las noche', ya ni puedo dormir

Lo que hago es soñarte

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Cómo tú me besabas

Cómo yo te lo hacía

Cómo tú me mirabas

Bellaquito me ponía

Se siente feo no tenerte cerquita

La nueva mama bien, pero no es tu boquita

Mi diabla, mi ángel, mi loquita

Mi diabla, mi ángel, mi loquita, ey

To' suena cabrón

Vamo' a hacerlo otra ve'

Como anoche, como anoche

Tan-tan, ta-na-na, ta-na-na

Aprieta, chamaquito, aprieta

(¡Ahí, ahí, ahí, vamo' allá!)

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Ay, yo con cualquiera me puedo acostar

Pero no con cualquiera quiero despertar

Solo con usted, con usted

Yo bailo con usted, na' más con usted

Un beso donde estés, donde estés, bebé

No, no te puedo olvidar

No, no te puedo borrar

Tú me enseñaste a querer

Me enseñaste a bailar

Y yo tenía muchas novia'

Pero como tú, ninguna

Ya no tengo mi Sol, me paso en la Luna

Si te pienso, me tiro de una

Eh-eh, mi diabla, mi ángel, mi loquita

Mi diabla, mi ángel, mi loquita, eh-eh

Letra de 'Turista' de Bad Bunny