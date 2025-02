La canción más tóxica de San Valentín: Se confunde con una balada romántica, pero es puro acoso

Desde su lanzamiento en 1983, "Every Breath You Take" de The Police se ha convertido en una de las canciones más emblemáticas de la música pop. Su melodía melancólica y la voz hipnótica de Sting han llevado a muchos a considerarla una balada romántica, ideal para bodas y declaraciones de amor. Sin embargo, la realidad detrás de la letra es mucho más oscura: la canción no habla de amor, sino de obsesión y vigilancia constante.

¿De qué trata realmente "Every Breath You Take"?

A simple vista, la letra parece una declaración apasionada de alguien que no puede dejar de pensar en su pareja. Pero si la analizamos con más detenimiento, el mensaje es inquietante: "Every breath you take, every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you".

Básicamente, el protagonista de la canción no solo no ha superado la ruptura, sino que sigue cada movimiento de su ex como si fuera un agente encubierto del FBI. En lugar de aceptar el fin de la relación, el personaje insiste en observar, analizar y estar presente en la vida de la otra persona sin su consentimiento.

"Oh, can't you see? You belong to me… " Esta línea es aún más preocupante. En lugar de respetar la autonomía de la persona a la que supuestamente ama, el cantante la reclama como suya. Es un claro ejemplo de una relación posesiva y tóxica disfrazada de romanticismo.

