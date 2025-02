Sony se puso las pilas y nos regaló su primer State of Play del 2025, un evento cargado de adrenalina y novedades frescas para tu consola PS5. Si pensabas que lo habías visto todo, prepárate porque los anuncios de este año vienen con todo el poder y estilo que PlayStation sabe entregar.

La marca sorprendió al centrarse en los juegos que llegarán este mismo año, tanto de sus estudios internos como de sus socios. En medio de cambios importantes, con Astro Bot recién salido del horno en 2024 y algunos proyectos cancelados, la compañía decidió apostar fuerte por lo nuevo. ¿El resultado? Un menú variado que va desde clásicos revividos hasta propuestas completamente frescas.

La presentación estuvo enfocada en los juegos que llegarán este año a PS5, con sorpresas de Capcom, SEGA y hasta un remake inesperado. Si te lo perdiste o quieres un resumen con lo más top, aquí te dejamos lo mejor del evento.

Capcom no se guardó nada y mostró un nuevo tráiler de Monster Hunter Wilds, el esperado juego que se lanza el 28 de febrero de 2025. El adelanto nos dejó ver más detalles de su jugabilidad, con monstruos enormes y combates intensos. Además, confirmaron que la primera actualización de contenido llegará en primavera.

Después de casi una década en desarrollo , Lost Soul Aside finalmente tiene fecha de lanzamiento: 30 de mayo de 2025 . Este título, que mezcla el combate frenético de Devil May Cry con el estilo visual de Final Fantasy , promete convertirse en uno de los juegos más espectaculares del año.

Onimusha: nuevo juego y remaster de la saga clásica

Capcom sorprendió con el anuncio de Onimusha: Way of the Sword, un nuevo título de la icónica saga que llegará en 2026. Pero la espera no será tan larga, porque la compañía también lanzará una remasterización de Onimusha 2: Samurai’s Destiny en mayo para PS4 y PS5.

