Kevin Roldán dentro del TOP 5 en ventas de Billboard

La noticia fue compartida por el mismo Kevin Roldán en sus redes sociales, donde agradeció a sus fans el apoyo y celebró con mucha felicidad el llegar a lo más alto del escalafón Billboard.

"Que felicidad mi gente estamos dentro del Top 5 en ventas en los Billboard con mi nuevo sencillo 'UFFF'. Gracias a todos nuestros fans, a mi papá en el cielo que es mi motor 🙏🏽 a mi mamá que la amo mucho ❤️❤️ y a todos lo que hacen parte de mi equipo King Records", escribió Kevin Roldán

Esta noticia llega de la mano del éxito que fueron sus presentaciones en México, donde entregó un show profesional en ciudades como Pachuca y Monterrey, sin dejar de lado su paso por la fundación 'Manos que sanan' donde Kevin Roldán estuvo brindando un momento de felicidad a varios niños.



"Pronto vamos a anunciar la gira Nacional y se que la vamos a pasar brutal, también disfruté demasiado visitar La Basílica de La virgen de Guadalupe, agradecerle a Dios por todas las bendiciones, y me llevo en el corazón nuestra visita a los niños de la fundación “Manos que sanan” me llenaron de ganas de seguir trabajando duro y de valorar la vida al máximo, les prometo que cada que Dios me dé la oportunidad de ir a Mèxico los voy a visitar, gracias por abrirme sus puertas y recordarme que la vida es bella", indicó Kevin Roldán.