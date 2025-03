Kevin Bury, reconocido por su trayectoria como actor en importantes producciones nacionales e internacionales, sigue consolidando su carrera musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Carita de Santa". Con este estreno, el artista colombiano reafirma su compromiso con la música y deja claro que 2025 será un año clave en su evolución artística.

"Carita de Santa" de Kevin Bury

La conozco desde los veinte

Como es que las cosas cambian

Antes todo era diferente

Pero cuando te vi de espaldas

Me di cuenta que ahora tienes maldad

Mami y ese tatuaje que guardas

Hasta cuando me lo ibas a mostrar

Ahora mucho más me encantas

Si te levantas

Esa blusa

No sabía que abusas

Pero cuando te vi de espaldas

Me di cuenta que ahora tienes maldad

El corazón me acelera era

Sé que ese tatuaje no le muestras a cualquiera

Tu me sube y baja como una escalera

Esa piel morena como Isa Ladera

Me tiene pensando

Que no eres tan buena mami después de todo

Hace cinco noches que te vengo pensando

Q pa conquistarte ya encontré el modo

Que no se enteren

te robo entera

Como prefiere

Como tú quiera

Yo te lo doy

Después de hoy

No te lo voy a hacer tan tierno

Voy a darte como siempre doy



Carita de santa

Te conozco desde los veinte

Como las cosas cambian

Antes era diferente

Ahora que eres mala

Si tú quieres maldad

Mucho más me encantas

Mami tú me encantas

Y eso me hace falta

Siempre cuando no estás

Mami Tú me encantas

Tu carita de Santa

Pero cuando te vi de espaldas

Me di cuenta que ahora tienes maldad

Mami y ese tatuaje que guardas

Hasta cuando me lo ibas a mostrar

Ahora mucho más me encantas

Si te levantas

Esa blusa

No sabía que abusas

Pero cuando te vi de espaldas

Me di cuenta que ahora tienes maldad