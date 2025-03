La última gala de nominaciones de La casa de los famosos Colombia estuvo marcada por la controversia. Como es costumbre, los participantes votaron por la persona que consideraban debía quedar en riesgo de eliminación. Sin embargo, el momento más comentado de la jornada fue la decisión del líder de la semana, El Flaco Solórzano, quien optó por nominar directamente a Yina Calderón.

La reacción de la influenciadora y DJ no tardó en hacerse notar, generando un intenso debate entre los seguidores del reality, quienes expresaron sus opiniones en redes sociales.

"A mí lo que realmente me da p*tería, y por tenerle respeto al señor no le contesté como debía, es que eso es una justificación estúpida. Dígame: ‘Vea niña, la voy a nominar porque sinceramente su forma de ser no va conmigo’, pero ese cuento tan ridículo, cuando yo con ese señor soy una bacana", expresó la DJ.

Las palabras de El Flaco no fueron bien recibidas por Yina Calderón , quien no ocultó su molestia ante la nominación. Aunque en el momento evitó confrontarlo directamente, más tarde compartió su frustración con sus compañeras La Toxi Costeña y Lady Tabares .

¿Qué mensaje dejó Coco a Yina y Melissa Gate?

Un día después de la gala de nominaciones, Coco, el más reciente eliminado de la competencia, reapareció a través de la pantalla de la casa para despedirse y dejar un mensaje especial dirigido a Melissa Gate y Yina Calderón, dos de las participantes con las que tuvo roces en el reality.

"No más odio, no más rencor. Melissa, te lo digo de frente, no tengo rencor contra ti, no tengo ningún odio ni contra Yina ni contra nadie. Para mí el juego murió ayer. Fue un placer conocerlos a todos. Pásenla rico y Dios los bendiga."

Sus palabras dejaron varias reflexiones en los participantes, en especial para las dos mujeres, quienes han protagonizado discusiones dentro de la casa.

¿Yina Calderón será eliminada del reality?

Con Yina Calderón en riesgo de eliminación, los próximos días serán cruciales para definir su destino en La casa de los famosos Colombia. La DJ dependerá del apoyo del público, que tendrá la última palabra sobre su permanencia en el reality.