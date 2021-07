Juanes presenta el video de 'Sin medir distancias', su cover de Diomedes Díaz

El videoclip, aunque poco tiene que ver con el género que interpreta, es un homenaje a la música en la televisión en la época de los 60 y más específicamente, la escena tiene que ver con The Ed Sullivan show en donde Los Beatles tocaron por primera vez al llegar a América.

Con este clásico del vallenato, Juanes no solo le rinde homenaje al género, sino también a su autor Gustavo Gutiérrez Cabello y al Cocha Molina, quienes sin duda, enaltecieron el folclor colombiano.

“Diomedes me lleva a mi época en Medellín cuando amaba el vallenato y por alguna razón en mi adolescencia me conecté mucho con esta música a pesar de que yo era más rockero, pero las novias, las fiestas, me llevaron a apasionarme con esa música, con todas las canciones de Diomedes. También con Carlos Vives y Clásicos de la Provincia me fue llevando a conocer y a amar este género", dijo el artista con respecto al sencillo.