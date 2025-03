El cantante y actor Juan Palau ha iniciado el 2025 con una propuesta musical que promete conectar con la nostalgia de toda una generación. Con su más reciente sencillo, “Ares”, el artista rinde homenaje a la época dorada del reguetón de los años 2000, fusionando los sonidos clásicos del género con su característico estilo.

Letra de Ares de Juan Palau

Yow…

Oye…ja

Qué pasó…

Oye linda…



La conocí por My Space por tiempo e’ Dale Don Dale

Cuando bajaba to’s los temas por el Ares

Subió la nota…se le nota

Antes era Bichi, ahora es Bichota



Awww que rica te pusiste tú

Ya no te cabe ni un tatoo

Tiene ese culo enorme

Cómo se verá desnuda



Awww que rica te pusiste tú

Ya no te cabe ni un tatoo

Tiene ese culo enorme

Cómo se verá desnuda



Ojito chiquitito jugó conmigo y me envolvió en su sensual hechizo

Ella pidió perreo y le dió hasta el piso

Me la robé sin pedir permiso



Te robaba en secreto tu abuela viendo novela

Me tirabas al Blackberry que pisara con cautela

Y yo en la cicla con la lata en llanta para que sonara

Y tu rogando que parara para que nadie nos viera



Ella no es Bichi, ahora es Bichota

Antes estaba rica pero ahora está ricota

Chiquitita de nalga grandota

Le pedí un deseo y la lámpara me frota



Awww…que rica te pusiste tú

Ya no te cabe ni un tatoo

Tienes el culo enorme

Cómo se verá desnuda



Awww…que rica te pusiste tú

Ya no te cabe ni un tatoo

Tienes el culo enorme

Cómo se verá desnuda



Te cargo ganas desde que jugaba Fifa en la Play 3

Pero ahora dió papaya y de una me puse la diez

Yo escuchaba Daddy Yankee ella escuchaba RBD

Y me le pegué a ese culo cual si fuera un infrared



Ella no es Bichi, ahora es Bichota

Antes estaba rica pero ahora está ricota

Chiquitita con nalga grandota

Le pedí un deseo y la lámpara me frota



La conocí por My Space…Por tiempo e’ Dale Don Dale

Cuando bajaba to’s los temas por el Ares

Subió la nota…se le nota

Antes era Bichi, ahora es Bichota



Awww…que rica te pusiste tú

Ya no te cabe ni un tatoo

Tienes el culo enorme

Cómo se verá desnuda



Awww…que rica te pusiste tú

Ya no te cabe ni un tatoo

Tienes el culo enorme

Cómo se verá desnuda



Ahh bueno… Juan Palau

Oye qué pasó?

John El Intocable

Alex The Big Pieces

Mauro Dembow jaja

Oye Tommy…Tommy Navia

Mr. Montoya…Mamba



Mi amor sabe qué…ahí le mando el disquito pirata

Pa’ que se perrée el tema…Besitos

Chao.