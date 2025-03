La música tiene el poder de transformar vidas, y el éxito de "Al x Mayor" es prueba de ello. La canción de Benú y Luister ha tocado los corazones de miles de mujeres que se identifican con su mensaje de fortaleza y resiliencia, en especial con la frase: "Sola has podido con todo, no te detuvo ni la arena ni el lodo".

Desde su lanzamiento, el tema ha tomado fuerza en plataformas digitales, convirtiéndose en un himno para quienes han enfrentado desafíos personales y sentimentales. Muchas personas han encontrado en su letra un reflejo de sus propias historias de lucha y crecimiento.

Más que una canción, un mensaje de esperanza

"Al x Mayor" no solo es un éxito en redes sociales, sino que también transmite un mensaje de esperanza para quienes atraviesan un mal de amor. Benú y Luister quieren recordarles a sus oyentes que el dolor es temporal y que, después de la tormenta, siempre llega la calma.

Benú también hizo un llamado a la aceptación emocional, destacando la importancia de permitirse sentir:

"Para hombres y mujeres por igual: no está mal ser emocionales, ni tampoco está mal ser sensibles. No está mal ir a favor de quienes somos en realidad, así el mundo nos muestre lo contrario".

Un himno de empoderamiento y superación

El impacto de "Al x Mayor" va más allá de la música. Se ha convertido en una declaración de empoderamiento y un recordatorio de que, sin importar las dificultades, siempre es posible salir adelante.

Una parte de la letra de la canción

Bendigo al que no supo tratarte

¡Ay! Pobrecito el que no dio para tocarte (ah, ah)



(Ooo)



Pobre de aquel



(Ooo)



Y si la ven de cerquita

¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees?

Ta’ bien la “Chimbita”

¿Tú qué crees que qué es lo que pasa?

¿Que no la valoran en casa?

Al principio la ilusionaron

y salió como Messi del Barça, yeah.