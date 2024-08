La ganadora del Latin Grammy como Mejor Nueva Artista, Joaquina, ha vuelto a deslumbrar a sus seguidores con su último sencillo, 'No Llames Lo Mío Nuestro'. Este tema no solo destaca por su potente mensaje, sino también por su capacidad para conectar emocionalmente con la audiencia. La canción aborda el dolor y la resolución de cerrar un capítulo difícil con una antigua pareja, transmitiendo un firme rechazo a la reaparición de alguien que solo trajo tristeza en el pasado. Las letras reflejan un acto de liberación y autoafirmación, con Joaquina cantando.

"Hace unos días monté un pedacito de ‘El Alquimista’ y recibí tanto pero tanto amor de parte de ustedes y tantos mensajes conmovedores, que me hizo pensar en querer sacarla lo más pronto posible. La estábamos terminando para mi disco y no iba a salir en este momento, pero después de eso, creí que ya era el momento de sacarla. No me lo esperaba, gracias. Escribí esta canción desde un lugar muy honesto y muy vulnerable para mí. Es una canción que habla sobre mirar a tus alrededores y ver tantas cosas rotas, desesperarte y gritar porque no queda de otra… Es un desahogo y una canción con muchas preguntas— pero también una reflexión de que aunque mucho a nuestro alrededor esté roto y duela: el mundo gira sobre el mismo eje todo fue tan hecho a la medida tuvo que haber sido a propósito por alguien que sabía lo que hacía."

¿Cómo están reaccionando los fans y colegas a los nuevos lanzamientos de Joaquina?

Los recientes lanzamientos de Joaquina han sido recibidos con gran entusiasmo tanto por sus seguidores como por sus colegas. La canción “No Llames Lo Mío Nuestro” y el tema viral “El Alquimista” han sido elogiados como algunos de los trabajos más impactantes de su carrera reciente. Los fans han expresado su admiración y aprecio.

Joaquina sigue consolidándose como una de las voces más prometedoras de la música latina, ofreciendo canciones que no solo entretienen, sino que también brindan un mensaje de fortaleza y esperanza. ¡No te pierdas estos lanzamientos y únete a la celebración de una artista que sigue desafiando y cautivando!