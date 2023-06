Greeicy Rendón lanza 'Que Me Quiera - Lokita': dos canciones de su álbum 'Yeliana'

A través de la voz de Yeliana, pretende recordarle a sus fans que las mujeres son increíblemente resilientes, capaces, valiosas y que no están solas en lo que sienten y por lo que están pasando en esta vida. 'Que Me Quiera-Lokita' es el primer capítulo que forma la historia de Yeliana, un lanzamiento poderoso, 'Que Me Quiera' habla de tomar el control de la propia vida y de amarse uno mismo, antes de amar a cualquier otra persona. 'Lokita', por otro lado, habla de la pasión y el deseo, en sus letras sensuales y melodías seductoras.



El video oficial, filmado bajo la dirección de Paloma, comienza con 'Que Me Quiera' y sigue a una Yeliana embarazada que trabaja como costurera y va de compras por la ciudad, donde ve al hombre que ama (interpretado por Mike Bahía), coqueteando con otra mujer. Luego, en transición a 'Lokita', el videoclip transporta a los fanáticos al pasado, viendo a Yeliana y su ex amante reunirse en un bar por primera vez y el progreso de esta relación, antes de presenciar su final, después de que ella queda embarazada.



Yeliana es mujer y madre, a todo dar, con este sorprendente primer capítulo, comienza a tener un tremendo impacto en el mundo de hoy, al transformar la forma en que la sociedad percibirá a las mujeres en el futuro.