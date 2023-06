Greeicy no pudo contenerse y lloró en pleno programa, porque la está pasando muy mal, ¿problemas en el paraíso?

Cuando ella dice eso, las lágrimas la siente y dice que va a llorar, así fue. Luego dice con lo más emotivo "es que está pasando un momento muy difícil en la vida de nosotros y...".

Luego intenta de reírse para ocultar todo lo que está sintiendo, pero de igual forma se le aguaron los ojos. Cuando termina con eso, Mike se pone a cantar lo siguiente.

"No te olvides que el camino que elegimos, siempre te ha estado esperando antes que estuvieras triste. No tomes más tiempo para ser feliz", entonó. En medio de esto, ella dice "no puedo".

Luego coge todas las fuerzas que no tiene y ella sigue su canción, pero ella no puede cantar y se me pone a llorar. Pero vuelve y retoma, pero cuando está en uno de esos tonos agudos vuelve a decaer. Y parece como si Mike le estuviera cantando aquella canción, para que se motivara y siguiera. Por lo cual, ella decide coger 'perrrenque' y sale adelante.

Luego ella expresó que, justo por estos días, están pasando un momento muy complicado. Todo está relacionado con su equipo y cuestiones personales. "Toca seguir cumpliendo compromisos, aunque uno tenga ni la energía ni la disposición", expresó.