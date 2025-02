Con más de 40 años de carrera, Galy Galiano, conocido como el "Trovador de Chiriguaná", ha sido testigo y protagonista de la evolución de la música popular colombiana. Desde su juventud con una guitarra en mano hasta consolidarse como uno de los artistas más emblemáticos del país, Galy ha dejado una huella indeleble en la industria musical. Su carrera ha trascendido generaciones, y su influencia sigue siendo vital para las nuevas olas de artistas.

Letra de Galy Galiano - Te invito Al Hotel

Ohh no…

Ohh no…

Ven y dime

Si con bloquearme me has olvidado

Tus amigas ya me contaron

Que aún preguntas por mí

Ay, ven y dime

Dime lo que sea

Pero dime algo

Y a pesar de que me he equivocado

Aún podemos volver

Soy tu amante obsesionado,

Un loco enamorado

Que haría lo que fuera por estar cerca de ti

A pesar de que ha pasado tanto tiempo separados

Te sigo esperando

Te invito al hotel

Aquel hotel donde yo te comía a besos

Donde nos prometimos un amor eterno

Por favor, dame ya una cita

Te invito al hotel,

A que revivamos aquellas locuras

A reconciliarnos y dejes la duda

Por favor, dame ya una cita

Es que en mi corazón solo estás tú

(Instrumental)

La otra noche

Enviaste un mensaje y luego lo borraste (lo borraste)

Me dijeron que andabas borracha

Llorando por mí

Soy tu amante obsesionado,

Un loco enamorado

Que haría lo que fuera por estar cerca de ti

A pesar de que ha pasado tanto tiempo separados

Te sigo esperando

Te invito al hotel

Aquel hotel donde yo te comía a besos

Donde nos prometimos un amor eterno

Por favor, dame ya una cita

Te invito al hotel,

A que revivamos aquellas locuras

A reconciliarnos y dejes la duda

Por favor, dame ya una cita

Es que en mi corazón solo estás tú…

Es que en mi corazón solo estás tu…