Ela Taubert, la joven cantautora colombiana, se llevó el premio al Mejor Nuevo Artista en la 25ª edición de los Latin GRAMMY®, marcando un hito en su carrera y consolidándose como una de las figuras más prometedoras del pop latino. Este reconocimiento, considerado uno de los más importantes de la ceremonia, posiciona a Ela como una artista clave a seguir en 2025.

Más contenido para ti: Ela Taubert, artista Megaland, es hija de famosa colombiana

¿Cómo Pasó? – Ela Taubert & Joe Jonas



No sé cómo pasó

Que en dos meses, de la nada, nos quisimos tanto

Que dijimos y juramos nunca hacernos daño

Creo que haberte conocido es lo mejor que me ha pasado (tan bueno)

Maybe I was too naive and only saw what i wanted to

Ignoring all the warning signs

Even when I knew the truth

Did you know that you were leavin

Was it something pre-determined?

Pero si era tan bueno, ¿por qué no duró?

Y si era tan perfecto, ¿por qué se acabó?

Y solo pasó que un día te fuiste

Nunca volviste

¿En dónde quedé yo?

It looked so easy

For you to walk away, to turn the page on us completely

And i can’t wrap my head around

The fact that we went from it all

Now we’re back, back to people that we don’t know

¿Por qué es más fácil

Siempre terminar que comenzar?

Si es tan difícil

Aceptar que nada va a quedar

Para ti, para mí

Fuimos casi, casi todo

Pero no

Where does the love go

The stories that we made

Does it all

Turn to nothing does it all just go to waste

Cause that almost makes it worse

There’s no reason only hurt

Broken pieces we’re left to divide

¿Por qué es más fácil

Siempre terminar que comenzar?

¿Por qué es tan fácil

No darse una oportunidad?

De intentar, de soñar

De lograr una vida juntos

It looked so easy

For you to walk away, to turn the page on us completely

And i can’t wrap my head around

The fact that we went from it all

Now we’re back, back to people that we don’t know

Yo dándolo todo y tú

Nada

Yo intentando todo y tú

Nada

Me moría de ganas

Que esto funcionara

Di más de lo que tuve y tú

Nada

¿Por qué es más fácil

Siempre terminar que comenzar?

¿Por qué es tan fácil

No darse una oportunidad?

De intentar, de soñar

De lograr una vida juntos

¿Por qué es más fácil

Siempre terminar que comenzar?

Si es tan difícil

Aceptar que nada va a quedar

Para ti, para mí

Fuimos casi, casi todo

Pero n