Farina, la nena fina lanza 'Pa Que Me Cu' feat Brray: una dosis de perreo intenso

Farina vuelve a sonar en las emisoras del país con un hit titulado 'Pa Que Me Cu'.

Esta vez invita al puertorriqueño Brray para su nuevo tema 'Pa Que Me Cu', un juego de palabras interesante, perfecto para la rumba y con un chanteo que llega para romper las discotecas del mundo.

"La canción 'Pa Que Me Cu' salió muy fácil en el estudio, con un ritmo que me encantó; mi deseo era hacer un tema bien movido para que anime las fiestas y la gente no pare de bailar, siento que logramos una receta perfecta con la combinación entre Brray y yo", comenta Farina.