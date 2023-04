Farina hipnotizó a todos sus fans con sensuales movimientos de cadera: "Qué flow tiene esta mujer"

Farina, la nena fina, dejó sorprendido a todos luego de volver con sus tremendos pasos prohibidos.

La mujer, de 36 años, reveló ese pedacito de su nuevo trabajo y más de uno quedó embobado con sus trenzas, el look que la caracteriza desde hace un buen rato. Los seguidores le pidieron la fecha en la que se publicará su nuevo single y también la halagaron por la artista que es.

"Por qué la nena fina no está pegada, si talento le sobra y es hermosa debería ser #1", "Qué flow que tiene esta mujer dios mío", "Para cuándo el lanzamiento", "rompiendo hasta lo que no se rompe", "Ya casi sale del horno... me quemo", "ufff una letra violenta explosiva", "Queremos fecha reina", "Farina me encanta tu trabajo la mejor", entre otros.

Hay que recalcar que, Farina ha deslumbrado con su talento para cantar y actuar. Además, fue la primera mujer en estar en el género del rap que se presentó al Factor X (2005).

En el 2011 hizo su debut en la actuación en la novela del Canal RCN 'Tres milagros'. Tuvo si primer protagónico e interpretó a Milagros Cruz, Nikita.

Además, como si no fuera poco, hizo parte de la banda sonora de otra de las producciones del canal 'Juegos prohibidos', en donde cantó 'Solo con palabras' con Julio Meza, ganador del Factor X en el mismo año que estuvo Farina.